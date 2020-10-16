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南鐵拆遷傳工人向學生丟磚頭 鐵道局否認

中央社 / 台南16日電
台南有十多名聲援學生昨天仍守在南鐵拆遷戶黃春香住家前表達不滿，要求鐵道局中工處停工。聯合報記者鄭維真／攝影
台南有十多名聲援學生昨天仍守在南鐵拆遷戶黃春香住家前表達不滿，要求鐵道局中工處停工。聯合報記者鄭維真／攝影

台南鐵路地下化北區黃家拆除工程今天下午傳出工人向抗爭學生丟磚頭，鐵道局中部工程處官員否認說，根本沒這回事。

多名學生今天持續在台南市北區黃家抗爭，下午卻傳出工人向抗爭學生丟擲磚頭，讓學生大為不滿。

中工處官員晚間接受中央社記者訪問，否認工人向抗爭學生丟擲磚頭；這名官員說，當時有2名工人在高空作業車上切割黃家建築，學生們向高空作業工人丟擲水瓶等物，突然間有個黑影快速掉落，就出現工人丟擲磚頭的傳聞和影像。

中工處官員表示，當時工人在高空作業，怎麼可能手持磚頭回擲，為何有磚頭影像，中工處也不清楚。

中工處13日接管強制拆除南鐵地下化北區拒遷的黃家2戶半拆戶，現場持續集結各地聲援學生，學生昨天不僅到台南車站向台南市長黃偉哲抗議，更有學生今天北上交通部抗爭，爆發衝突，多人被壓制。

鐵路地下化 建築

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