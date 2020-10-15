南鐵地下化爭議 黃偉哲：9成市民盼速完工

台南車站120週年紀念系列活動今天開幕，南鐵地下化抗爭學生在月台高聲向台南市長黃偉哲抗議，和警方發生推擠。黃偉哲說，學生不能忽略台南市9成以上市民的意見，市民希望盡快完成鐵路地下化。

黃偉哲上午出席台南車站120週年紀念系列活動開幕，在月台致詞時突遇南鐵地下化抗爭學生的抗議，學生們舉牌高喊「警察暴力」、「市長出來面對」，黃偉哲則當場肯定及感謝南鐵地下化沿線屋主的犧牲。

抗爭學生想衝進活動現場，被警方擋住，雙方數度推擠，最後黃偉哲和一名學生代表當面溝通。

學生指控鐵道局13日強制拆除拒遷戶當天，來自全台各地學生只是前往北區拒遷戶黃春香家聲援，希望保留樓梯，不要拆除，這在法理上是可行的，警方卻將學生拖離，「我們只是理性表達訴求，有需要這樣對待嗎？」而且「警察有保持行政中立嗎？」

黃偉哲說，學生不能忽略台南市9成以上市民的意見，市民希望盡快完成鐵路地下化。他覺得學生聲援南鐵地下化拒遷戶，倒不如聲援香港的學生；何況北區拒遷戶7月簽下切結書願意在2個月自行搬遷，直到10月還沒搬，鐵道局才強制拆除。

對於學生認為警察執法過當，黃偉哲希望學生提出陳情書，市府一定會調查，給學生一個交代。