南鐵地下化貼文惹議 黃偉哲重新發文致歉

台南鐵路地下化雖已強制拆除拆遷戶，但北區黃家抗爭仍持續，台南市長黃偉哲昨天深夜在臉書貼文「心碎平交道」後引起議論，今天凌晨緊急刪文，另外發文致歉。

黃偉哲昨天深夜在臉書（facebook）貼文，細數台南平交道2011年至2020年事故，造成1384人死傷，他並感謝民眾支持鐵路地下化工程，讓台南人真正永保安康。

黃偉哲貼文一出，引來正反兩極議論，黃偉哲今天凌晨3時許緊急刪除貼文，另外發文致歉。黃偉哲說，市府推動重大政策，依據大多數民眾權益及尊重少數人意見，是重要基本原則，發文造成不快絕非本意。

黃偉哲表示，大台北鐵路地下化工程始於1983年，大台中鐵路高架化工程始於2009年，高雄市鐵路地下化工程2009年動工，桃園捷運也於2006年動工、2017年開始營運；台南市民對鐵路地下化工程殷切期盼，「台南人，已經等待很久了」。

黃偉哲承諾，市府會做好安置拆遷戶的工作，隨時關心照顧民眾生活品質，也感謝因此受到影響的人。

交通部鐵道局中部工程處13日凌晨強制拆除南鐵地下化沿線最後3戶拒遷戶，北區黃家屋主及學生持續抗爭，數度爆發推擠，中工處人員昨晚連夜守候。

目前黃家周遭抗爭暫告一段落，屋外僅剩數名抗爭民眾。中工處封閉黃家樓梯，加緊工事進行。