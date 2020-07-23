中工處緩拆南鐵最後拒遷戶 7月取得用地計畫破滅

鐵道局中部工程處今天執行台南市鐵路地下化最後拒遷戶的強制拆除，但因屋主等人鎖屋抗爭，中工處長黃鳳岡下令撤退，也讓中工處7月底前取得南鐵所有用地的計畫破滅。

南鐵工程抗爭延續9年多，沿線340戶只剩一戶拒遷，也就是反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉在東區青年路巷內的家，中工處數度沙盤推演，決定今天清晨6時一定要強制拆除。

強制拆除行動備受關注，數十名社運人士徹夜在陳家屋內及屋外把守，陳致曉及年邁雙親也未離開屋子，因陳家巷道另一側尚有其他住家，警方未全面封鎖，僅派警員在巷口駐守。

台南市警察局長詹永茂凌晨1時許抵達現場關切，遭到聲援的社運人士開直播揶揄，但詹永茂未動怒，在現場停留10多分鐘後，才又搭車離開。

配合中工處拆除，市警局出動大批警力，清晨5時勤教，6時在陳家門前集結，中工處機具也駛抵現場，陳致曉和社運人士則在屋內高呼口號抗爭，堅持不撤離，警方一度進入陳家，隨後又退出，抗爭者直接將鐵門上鎖，不准中工處和警方擅闖未被徵收的陳家前院。

正當警方和陳家對峙，有名直播主到場嗆聲，要在陳家頂樓把守的社運人士以跳樓方式抗爭，讓相關單位難看，但隨即遭社運人士反嗆「其他人不能代表陳家發言」。

還有一名律師穿著律師袍不請自來，就站在陳家前院大門前開直播，結果和一名媒體記者發生口角，這名律師隨後進入陳家，沒多久又走出來，再透過直播闡述現場狀況。

擔任現場指揮的黃鳳岡多次向屋內喊話，且要求和陳致曉溝通，但陳致曉等人不為所動，就是不肯踏出屋外，也不讓黃鳳岡等人進屋。

雙方持續對峙1個多小時後，警方開始撤離，黃鳳岡向中央社記者證實，他已下令暫緩執行強拆，理由是避免衝突加劇，中工處將和台南市政府研商，決定何時再執行。中工處主任工程司吳志仁隨後也在現場說明暫緩執行的原因。

中工處這次部署大批警力和工程機具，準備強拆陳家，但因鐵道局事前要求中工處必須在避免激烈血腥衝突下完成任務，面對陳家和社運人士的不妥協，中工處進退失據，只好暫緩執行。

南鐵地下化工程全線拆除戶有340戶，去年5月準備執行首波強制拆除時，全線有121戶拒拆，經過溝通及強制拆除，僅剩陳致曉一戶拒遷。

南鐵地下化工程預定民國113年6月完工，但因沿線住戶抗爭，工程完工日預估將延至115年。