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社運人士鎖屋抗爭 南鐵最後拒遷戶強拆暫緩

中央社 / 台南23日電

交通部鐵道局中部工程處原預定今天上午6時強制拆除台南鐵路地下化工程最後一戶拒遷戶，因屋主與社運人士鎖屋抗爭，與待命的警力對峙，鐵道局為避免衝突擴大，決定暫緩拆除。

中工處數度沙盤推演強制拆除南鐵工程最後一戶拆遷戶，也就是反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉在東區青年路巷內的家，市警局今天清晨5時勤前教育後開始進駐現場，數十名徹夜守候的社運人士，則自鎖在陳家高呼口號抗爭到底。

鐵道局中部工程處人員在屋外透過擴音器向屋內的陳致曉喊話，但沒有獲得回應。雙方僵持到7時左右，鐵道局人員決定撤離部署在屋外的警力。

鐵道局中部工程處主任工程司吳志仁在現場接受媒體聯訪時表示，經過在現場試圖與屋主溝通，但屋主沒有出面，也沒有同意讓鐵道局人員進入屋內。為避免衍生不必要爭議，決定取消今天的拆除行動。

吳志仁表示，未來將與台南市政府再研商，並與屋主再進行溝通。

鐵道 社運

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