南鐵最後拒遷戶強拆抗爭 聲援者與警對峙

鐵道局中部工程處今天清晨執行台南市鐵路地下化工程最後一戶拒遷戶的強制拆除，數十名社運人士則自鎖在屋內高呼口號抗爭，市警局出動強勢警力在屋外待命，雙方正在對峙。

中工處數度沙盤推演強制拆除南鐵工程最後一戶拆遷戶，也就是反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉在東區青年路巷內的家，市警局今天清晨5時勤前教育後開始進駐現場，數十名徹夜守候的社運人士，則自鎖在陳家高呼口號抗爭到底。

中工處接獲的指示是在避免火爆血腥衝突的前提下完成強拆任務，派駐現場的警力清晨6時在屋外部署，中工處機具則在南鐵沿線工區待命，一旦確認屋內沒人，就展開強拆工作。

南鐵地下化工程全線拆除戶有340戶，去年5月準備執行首波強制拆除時，全線有121戶拒拆，經過溝通及首波強制拆除，僅剩陳致曉一戶拒遷。

南鐵地下化工程預定民國113年6月完工，但因沿線住戶抗爭，中工處執行強拆，預估今年7月底前完成所有用地的取得，工程完工日將延至115年。