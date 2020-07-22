南鐵地下化最後拒拆戶… 90歲嬤堅守老屋

南鐵東移第三波強制拆遷作業，預定23日今清晨拆除反南鐵東移自救會長陳致曉住處， 原傳出只有陳致曉一家未簽同意書，90歲陳母陳蔡信美堅守老屋共存亡，另一戶不良於行的呂瑞成也表示，自己沒簽同意書，會堅持到最後一刻。

陳致曉表示，這棟房子一家人住了46年，充滿了回憶，其中許多的東西都是很珍貴的，像是去世的大姊留下的物品，擔心在抗爭拆除過程當中受損，所以才提前打包運送到友人處暫寄，「人要離開才算搬走吧，我們是不會離開的」。

陳致曉的媽媽坐在客廳，無奈地望著一切，92歲罹患失智症的陳爸爸，也留在老屋內。

陳致曉哽咽表示，媽媽有心臟疾病，過去曾多次送急救，兒女也都勸媽媽在拆除時能先離開現場，擔心老媽媽情緒太激動可能會出意外，但是媽媽堅持不肯，要跟這棟充滿一家人甜蜜回憶的老屋共存亡。

他表示，政府如果要強拆人民的房子，人民難以抵抗，未來如果房子被拆除，剩下沒有被拆的前院，他將會設立石碑，記錄下這個悲傷的故事，也要告訴台南市民，鐵路地下化是建築在這麼多居民悲劇上。

「我沒有簽同意書喔，你不要聽鐵道局亂說」台南鐵路地下化拆遷戶中，61歲的呂瑞成患有小兒麻痺，不良於行，而且是低收入戶，房子如果拆了，不曉得要何去何從。

他表示，老房子是從小住到大，他跟已經過世的弟弟都因為身體有殘疾無法工作，領有低收入戶證明，對老房子有感情，不願離開。