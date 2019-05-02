南鐵拒遷戶今強拆 自救會向總統求救

行政院前院長賴清德（右一），昨天被反南鐵東移自救會長陳致曉（左一）嗆聲。 記者林澔一／攝影 分享 facebook 台南市政府為啟動延宕十二年的鐵路地下化工程，計畫今天起開始拆除地上物；張姓拒搬遷戶控訴遭無預警斷水電，政大教授徐世榮接獲陳情後已向總統蔡英文陳情，希望停止拆遷。自救會並質疑強拆水電表已涉刑法毀損與強制罪，今要到民進黨中央黨部前舉行記者會訴諸社會公評。

前行政院長賴清德昨天走訪台北大稻埕，反南鐵東移自救會長陳致曉現身嗆聲「大埔強拆再現！」要求賴給個交代，但賴未回應。自救會臉書發文向蔡英文喊話「難道賴清德的帳要算在妳頭上？」環保署前副署長詹順貴也聲援，他稱台南市政府難道還想給民進黨一顆如大埔案的大炸彈？

鐵道局中部工程處表示，位於新樓醫院前的張姓拆遷戶是首波執行的拆遷戶，工程處發函通知最遲須在五月二日自行搬遷，三日強制拆除，四月卅日先斷水電是基於公共安全考量。鐵道局指出，南鐵地下化一○六年陸續發包施工，若今年五月不能排除用地障礙，無法達到一一一年底地下化通車的目標。

徐世榮指出，張姓拆遷戶擔心房子今天會被拆光而求救，他認為目前南鐵拆遷戶正在提行政訴訟，市府應等到法院判決後再決定是否拆除；而市府早在拆除範圍用紅字寫「封鎖線」、「救護車待命」，警察甚至恐嚇居民說「半夜會來拆」，質疑這是市府恐嚇新招。

台南市長黃偉哲表示，台北市在一九九八年鐵路地下化就通車，台南市在二○一九年才要動工，這項重大工程從二○○七年到現在已延宕了十二年。為了盡力補償，市府特別興建每坪低於市價、位居交通要衝的照顧住宅，希望大家能體諒全體市民殷殷期盼鐵路地下化縫合市區的心願。

對於徐世榮為拆遷戶向總統陳情，黃偉哲說，「政大的教授不知道有沒有住在我們台南？他知不知道我們台南的民眾，對鐵路地下化的希望是多高？」

黃偉哲表示，如果工法可以被接受、可以節省公帑、且能減少徵收民地，市府當然願意做；但如果事與願違，只有拜託民眾多體諒。