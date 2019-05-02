親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
南鐵地下化強拆
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜爆氣！韓粉吹攻擊號角 謝龍介為何大喊不要動

NBA／背部痙攣 林書豪缺席第三戰

南鐵拒遷戶今強拆 自救會向總統求救

2019-05-02 23:39聯合報 記者鄭維真黃宣翰／台南報導

行政院前院長賴清德（右一），昨天被反南鐵東移自救會長陳致曉（左一）嗆聲。 記者林...
行政院前院長賴清德（右一），昨天被反南鐵東移自救會長陳致曉（左一）嗆聲。 記者林澔一／攝影
分享
台南市政府為啟動延宕十二年的鐵路地下化工程，計畫今天起開始拆除地上物；張姓拒搬遷戶控訴遭無預警斷水電，政大教授徐世榮接獲陳情後已向總統蔡英文陳情，希望停止拆遷。自救會並質疑強拆水電表已涉刑法毀損與強制罪，今要到民進黨中央黨部前舉行記者會訴諸社會公評。

前行政院長賴清德昨天走訪台北大稻埕，反南鐵東移自救會長陳致曉現身嗆聲「大埔強拆再現！」要求賴給個交代，但賴未回應。自救會臉書發文向蔡英文喊話「難道賴清德的帳要算在妳頭上？」環保署前副署長詹順貴也聲援，他稱台南市政府難道還想給民進黨一顆如大埔案的大炸彈？

鐵道局中部工程處表示，位於新樓醫院前的張姓拆遷戶是首波執行的拆遷戶，工程處發函通知最遲須在五月二日自行搬遷，三日強制拆除，四月卅日先斷水電是基於公共安全考量。鐵道局指出，南鐵地下化一○六年陸續發包施工，若今年五月不能排除用地障礙，無法達到一一一年底地下化通車的目標。

徐世榮指出，張姓拆遷戶擔心房子今天會被拆光而求救，他認為目前南鐵拆遷戶正在提行政訴訟，市府應等到法院判決後再決定是否拆除；而市府早在拆除範圍用紅字寫「封鎖線」、「救護車待命」，警察甚至恐嚇居民說「半夜會來拆」，質疑這是市府恐嚇新招。

台南市長黃偉哲表示，台北市在一九九八年鐵路地下化就通車，台南市在二○一九年才要動工，這項重大工程從二○○七年到現在已延宕了十二年。為了盡力補償，市府特別興建每坪低於市價、位居交通要衝的照顧住宅，希望大家能體諒全體市民殷殷期盼鐵路地下化縫合市區的心願。

對於徐世榮為拆遷戶向總統陳情，黃偉哲說，「政大的教授不知道有沒有住在我們台南？他知不知道我們台南的民眾，對鐵路地下化的希望是多高？」

黃偉哲表示，如果工法可以被接受、可以節省公帑、且能減少徵收民地，市府當然願意做；但如果事與願違，只有拜託民眾多體諒。

鐵路地下化自救會徐世榮

相關新聞

南鐵東移今強拆 地主：這是我的土地 我半毛錢都不要

2019-05-03 08:30

南鐵東移迫遷 徐世榮：蔡總統還記得您說過的話嗎？

2019-05-03 08:28

聲援南鐵案 蔡丁貴：人民會讓民進黨倒

2019-05-02 14:34

南鐵拆遷戶 控遭提早斷水電

2019-05-02 14:15

南鐵拆遷戶遭斷水電 自救會：這筆帳恐算在蔡英文頭上

2019-05-02 12:10

南鐵拆遷戶遭斷水電 鐵道局：考量公共安全 非脅迫手段

2019-05-02 11:25

南鐵執行地上物拆除 黃偉哲：盼體諒台南市民的期盼

2019-05-02 11:11

寫紅字「恐嚇」反南鐵拆遷戶？警澄清：鐵路局書寫

2019-05-02 10:07

反台南鐵路東移自救會：員警騷擾拒拆遷戶 要求投降

2019-05-02 09:30

「大埔強拆再現南鐵」南鐵拆遷戶遭斷水電 向總統求救

2019-05-02 09:13
看更多

熱門文章

「台灣阿拉伯王」林昭文胰臟癌病逝 享壽83歲

2019-05-02 14:48

中市啟動第2波荔枝椿象卵片收購 每片加碼至5元

2019-05-02 14:24

宜蘭讀冊免錢？呷飯免錢？攏免錢！縣府答案讓人全笑了

2019-05-02 16:30

洪慈庸批不顧后里 楊瓊瓔：不像林佳龍把花博一分為三

2019-05-02 19:50

網美拍照最喜歡的這個姿勢 把台南美術館害慘了

2019-05-02 14:02

屏東檳榔開盤大跌價！農民質疑泰國進口衝擊本土價格

2019-05-02 14:23

節能亂象？民眾爆：有人買舊除濕機申請補助8千元

2019-05-02 11:30

2天就快額滿！基隆瘋搶申請除濕機爆怨 明公告暫停

2019-05-02 10:20

聲援南鐵案 蔡丁貴：人民會讓民進黨倒

2019-05-02 14:34

韓國瑜向中和人喊話 到高雄跟「國瑜」聯絡

2019-05-02 18:05

南鐵執行地上物拆除 黃偉哲：盼體諒台南市民的期盼

2019-05-02 11:11

垃圾清運常被退運 南投黑色垃圾袋將全面破袋稽查

2019-05-02 12:07

田中乾德宮誰來管紛擾不停 公所介入恐有難度

2019-05-02 17:09

南庄山區苗21線落石不斷 警方提醒人車通行小心

2019-05-02 16:50

除濕機補助經費沒了 蔡適應：爭取加碼很快有好消息

2019-05-02 15:33

大肚、和美跨河橋梁計畫 確定進行規劃設計

2019-05-02 16:34

基隆13年來最大筆土徵稅2.5億元 中和羊毛賣土地廠房

2019-05-02 21:17

南鐵東移今強拆 地主：這是我的土地 我半毛錢都不要

2019-05-03 08:30

苗栗縣房屋稅成長5千多萬元 頭份竹南磁吸效應明顯

2019-05-02 09:35

田中公所成全縣最早下班 新制上路第一天兵荒馬亂

2019-05-02 15:55

高雄輕軌二階 韓國瑜：審慎樂觀下半年提較成熟對案

2019-05-02 14:49

鳳林西瓜收成差 腐爛裂果原因找到了

2019-05-02 13:09

出示證件可以領住警器？高市消：住警器申請有特定條件

2019-05-02 16:18

新北「通血管」 6大交通瓶頸將陸續紓解

2019-05-02 23:41

新北敬老卡下月可搭北捷 桃市議員爭取跟進

2019-05-02 18:34

影／高雄推廣軍事觀光 韓國瑜笑稱：若挖到寶可幫償債

2019-05-02 18:03

南鐵拆遷戶遭斷水電 鐵道局：考量公共安全 非脅迫手段

2019-05-02 11:25

南鐵拆遷戶遭斷水電 自救會：這筆帳恐算在蔡英文頭上

2019-05-02 12:10

高雄輕軌二階 韓國瑜：下半年提解決方案

2019-05-02 14:21

南鐵東移迫遷 徐世榮：蔡總統還記得您說過的話嗎？

2019-05-03 08:28

營造巷弄美學 南郭宿舍群讓人驚豔

2019-05-02 19:57

反台南鐵路東移自救會：員警騷擾拒拆遷戶 要求投降

2019-05-02 09:30

視察彰化交通建設 林佳龍：交通部全力支持

2019-05-02 16:11

新北局交通長視察林口交流道 建議桃園也更改號誌

2019-05-02 13:46

客雅溪水岸步道最後一段動工 享受漫步河岸的幸福感

2019-05-02 17:35

寫紅字「恐嚇」反南鐵拆遷戶？警澄清：鐵路局書寫

2019-05-02 10:07

u故事／奪命普悠瑪 董家：被台鐵賭輸8命 恨到谷底

2019-05-02 12:01

幼兒園學生下跪奉茶謝恩 母親感動頻頻拭淚

2019-05-02 13:37

中火改善計畫書不符規定 中市府退件限期補正

2019-05-02 10:10

南鐵拒遷戶今強拆 自救會向總統求救

2019-05-02 23:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top