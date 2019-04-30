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馬英九批太陽花學運為經濟罪人 黃國昌反擊「恬不知恥」

2019-04-30 21:00聯合新聞網 綜合報導

馬英九基金會舉辦「突破困境，迎接挑戰」重振台灣競爭力會議，馬英九致詞時炮轟蔡政府...
馬英九基金會舉辦「突破困境，迎接挑戰」重振台灣競爭力會議，馬英九致詞時炮轟蔡政府踐踏民意。記者鄭清元／攝影
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前總統馬英九在出席重振台灣競爭力會議致詞時表示，台灣在2013年時有機會與大陸的「十二五計畫」合作，提升台灣服務業競爭力，無奈被太陽花學運與民進黨阻攔，指名這些人為「傷害台灣經濟的罪人」。然而此番言論不被立委黃國昌認同，稱「馬英九恬不知恥的程度，令人嘆為觀止」，也被網友批評「千錯萬錯都是別人的錯，難怪民調只有9%」。

高雄市長韓國瑜曾在14日大肆批評三位台大法律系總統搞殘台灣經濟，稱「台灣經濟鬼混20年」，蔡英文先是公開回應「台灣正處於20年來經濟表現最佳的時候」，馬英九則是在今（30）日出席由馬英九基金會主辦的活動時表示，由於台灣是小而開放的經濟體，在他任內備受國際經濟動盪影響，原本能提升台灣經濟競爭力的「服貿協議」，也在被太陽花學運及民進黨的盲目阻撓下，卡關在立法院至今6年，讓台灣失去最佳機會。

時代力量黨籍政治人物吳崢在臉書回應，太陽花學運發生在2014年，可馬英九的任期卻從2008年就開始，質疑馬英九「那你之前六年在幹嘛？」

黃國昌則是在臉書開轟「馬英九恬不知恥的程度，令人嘆為觀止」，他指出馬英九任內錯誤政策才是造成「低薪資、高房價」、年輕世代看不到未來的真正罪人。黃國昌比較2008年至2016年的房價指數、GDP與每月經常性薪資，分析台灣的GDP的確從13.15兆上升至17.18兆，幅度達30.6%。然而，國民的每月經常性薪資，從36383元上升至39213，上升幅度只有7.7%，遠遠低於GDP上升幅度，如果考慮物價上漲，則「實質經常性薪資」，根本幾乎停滯不前。相對地，房價大漲了82.6%，超過經常性薪資上漲幅度10倍以上、GDP上漲幅度2倍以上。

時代力量黨籍吳崢質疑馬英九「那你之前6年在幹嘛」。 圖擷自／吳崢臉書
時代力量黨籍吳崢質疑馬英九「那你之前6年在幹嘛」。 圖擷自／吳崢臉書
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