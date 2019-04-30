學者：貿易為命脈 應速參與區域經濟整合

2019-04-30 13:41 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



許多專家在30日的競爭力論壇表示，台灣需要透過更開放的經濟政策，跟上國際區域整合風潮，一起拚經濟。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報） 分享 facebook

「我國對外貿易依存度極高，需要積極參與經濟整合。」政大經濟系教授林祖嘉等專家於30日的「重振台灣競爭力論壇」提醒，國人需要了解無法參與區域整合導致邊緣化的危機。其中國民黨立委、前金管會主委曾銘宗提到，台灣要開放才有未來，雖然會面對洗錢、傷害產業等問題，可透過朝野合作，一起拚經濟。

需跟上整合風潮

林祖嘉表示，雖然美國退出TPP和英國脫歐讓孤立主義看似抬頭，但新的CPTPP簽訂、RCEP預計年底可以完成協商，以及日本與歐盟完成FTA，其實區域經濟整合動能還是非常強勁。台灣的貿易競爭國韓國都已簽訂15個FTA，出口貿易占總貿易額約64%，台灣目前只有9% ，需加入此風潮提升國家競爭力。

他也提到，自貿區是台灣開放的第一步，可以在台北港等區域進行產業試點，未來可以將開放的範圍擴大到全台灣，實現「自由經濟島」的最終目標，同時與國際FTA開放接軌，讓台灣更多產品享受關稅減免優惠，提升競爭力。

前經濟部次長謝發達提到，以日本核食為例，開放貿易就會遇到談判的問題，政府應透過科學方法改進開放政策帶來的疑慮，並加強創新研發與人才培養，做好接受高科技產業自由貿易的趨勢。

「李光耀曾說：『如果新加坡有台灣的地理位置，新加坡成就絕不止如此。』」台灣物流公會理事長戴治中感嘆，台灣的貿易程序進出手續繁瑣，碰到無法可管的問題常以最高罰則處理，讓許多想投資的廠商卻步，他希望台灣可以擺脫舊的招商模式，升級產業基建與作業模式，讓台灣成為亞洲的自由貿易中心。

朝野一起拚經濟

最後，曾銘宗建議政府，台灣設立自由貿易區有其必要，可以跟上世界區域整合潮流，而加入區域整合不只是台灣產業出得去，其他國家也可進入台灣增加就業與產業發展，即使開放貿易會有租稅競爭、傷害產業等疑慮，但這都可以透過協商與法律制定解決，他呼籲朝野一起努力，為台灣拚經濟。

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