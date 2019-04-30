馬英九：加入區域組織 郭台銘：產業整合AI

2019-04-30 13:40 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



鴻海董事長郭台銘在論壇上表示，政府需要加速AI與產業的整合，讓台灣跟國際工業4.0革命風潮接軌，提升競爭力。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報） 分享 facebook

「台灣需要增加經濟整合與發展AI，才能走出發展困境。」由馬英九主辦的「重振台灣競爭力會議」30日登場，前總統馬英九表示，台灣需要參與更多區域整合才能發揮優勢；鴻海董事長郭台銘則說，中美貿易戰未來會變成科技戰，台灣當務之急是加速產業與AI的跨業整合，讓年輕人可以有更好的未來。

馬：排名大幅落後

馬英九說，蔡英文政府常說台灣的經濟是20年來最好，但以世界競爭力論壇為例，在他任內的平均排名是11.5名，可是蔡總統執政期間，競爭力排名是跟陳水扁時期相同的15名。台灣人民並沒有感受到蔡政府所說的經濟成長。

他提到，即使蔡英文致力於讓台商回流，帶動台灣產業發展，但從去年815跳電可以看出，蔡政府無法確保供能穩定，但許多產業最需要的是穩定的供電；另外，許多廠商在土地取得、人才接軌等方面還是充滿困難，他質疑蔡政府能否真正讓台商安心回流。

他呼籲蔡政府，不要以反中為名阻礙經濟發展，並指出由於跟中國的經濟關係緊繃，台灣無法參加CPTPP與RCEP的區域經濟整合，恐讓台灣在國際經濟整合的趨勢落後，競爭力下降，年輕人也沒有辦法安心成家，衍生更多問題。

郭：讓AI與產業接軌

郭台銘戴著國旗帽出席論壇。他表示，中美貿易戰將會很快結束協商，但之後會變成中美之間的科技戰，中國也會致力發展自己的系統，未來在科技上只會有中美「G2」的競爭，台灣需要儘早在工業4.0快速發展下，將AI結合不同產業跨業整合，提升台灣競爭力。

「我是經濟人，其實沒有政治慾望，但我覺得該站出來。」他感嘆，看到台灣與世界許多年輕人，在AI革命中無法銜接產業，面臨低薪、失業的困擾。面對美中貿易戰，台灣其實有完整的產業結構可以面對風險，但現任政府無法好好執行相關政策。因此他希望可以透過教育等不同方面，讓AI與產業接軌。

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