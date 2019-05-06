髮型、穿著、說話長度都要管！日本皇室一舉一動，背後都是「這群人」說了算

2019-05-06 15:39 商業周刊 吳和懋／商業周刊



日本明仁天皇宣告退位，平成時代結束，5月1日明仁的長子德仁登基，迎來新時代「令和」。圖／聯合報系資料庫 分享 facebook

2019年5月到了！日本冠上新年號「令和」的年代，將隨著新天皇的登基到來。但你可知道，3年前這件天皇「屆齡退休」的大事，不能大剌剌的直接宣布，而是「偷偷講」！

時間回到2016年7月13日，日本NHK電視台以獨家新聞披露，「天皇陛下傳達了生前讓位給皇太子的意願。」才過了幾個小時，就被「宮內廳」，也就是日本政府下處理皇室事務的機構，接連否認：「這並非事實。從憲法的立場上來說，陛下不宜對皇室的規範或制度發言。」

只是曝光的NHK不但是官方媒體，而且一點也不擅長八卦；之後宮內廳又再三否認了一番……日本民眾也就懂了。三星期之後，明仁天皇透過預錄的影片表達自己退位的決定，也就不那麼突兀，多數日本人皆能同理與支持。

為什麼得這麼迂迴？為的是杜絕一切的「意料之外」。表面上，宮內廳因事前走漏風聲，遭受輿論大肆撻伐，自由記者窪田順生卻認為，這一切根本是宮內廳的精心策劃。

宮內廳職員超過1000人，除了是照顧皇室生活起居的「侍從」，卻也是掌控皇室形象的「官僚」。一方面「包辦」皇室的食衣住行，一方面卻也是全方位的監控。想像一下，自己想買什麼衣服、想看什麼雜誌，都不能自己全權處理，而要靠一群會指指點點的侍從代購而來⋯⋯即使貴為皇室，但開銷卻由人民的稅金支付，一舉一動代表了日本的顏面，事事都必須聽從宮內廳的指示。

最簡單的，從外型開始。即使染髮、燙髮已經是基本的流行元素，但當鏡頭帶到日本皇室成員，永遠只看得到筆直、烏黑的髮型，彷彿時空跳躍到30、40年前。即使到了2015年，當時就讀大學的「日本最美公主」佳子公主，因為在校園穿著短褲、露出手臂，擦上藍色指甲油，就遭到宮內廳公開警告。

而皇室中知名度最高的哈佛、東京大學才女，也是新即位的雅子皇后，在她訂婚的記者會上，第一次，也是近年來最後一次公開談話，就遭受宮內廳抨擊，只因為她比皇太子多說了28秒。更不用說，在她高齡生下愛子公主之後，宮內廳的男性官員不思修改法令，反而像惡婆婆上身，冷嘲熱諷的公開表示，「希望見到第二胎。」最後又改而勸進紀子妃，直到誕生一位皇孫為止。 日本皇室不能選擇職業、沒有選舉權、沒有投票權。女性一旦出嫁，就會失去皇室頭銜冠上夫姓，就算離婚（反正宮內廳也不會允許），也不能回到皇室……

這份不自由，甚至是自己的生日、死期都被一一安排。用中文寫作的日本作家新井一二三，在《再見平成時代》一書提到，昭和年代的裕仁天皇在1989年1月7日去世，但理當突發的死期，卻是「傳聞已久」——因為這一天日本的新年剛過，再兩天日本人就要銷假上班，時機點再「方便」不過。

2001年12月1日，當時剛好才生產三週的新井一二三，看著電視裡一出生就亮相的愛子公主，同為新生兒的媽媽一看就明白，寶寶不可能幾小時前才出生。「絕不要發生任何意外，因此什麼都要事先準備好，是官僚的習俗，」新井一二三在書中嘆道。

隨著令和時代來臨，宮內廳的主要幹部也跟著交替，能否換個思維，讓登基的新天皇、皇后有更大的發揮空間，甚至讓日本重新出現一位現代的女性天皇？就看新時代的官僚，能不能也跟著換個腦袋了。

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