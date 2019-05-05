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平成2度鎩羽 日民企火箭令和成功升空

2019-05-05 14:40世界日報 編譯中心╱綜合4日電

日本民間火箭令和成功上太空。 美聯社
日本民間火箭令和成功上太空。 美聯社
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日本民間企業獨立打造的低成本迷你火箭「MOMO3號」，4日在進入令和年代第四天在北海道發射成功，並順利進入太空，達成創舉。這間企業在平成年代曾兩度試射失敗，終於在令和年代獲得成功。

日本星際科技公司（Interstellar Technologies）2017年7月首度發射MOMO火箭，結果可能因機體強度不足，升空10公里後就毀損；2018年4月要發射MOMO2號前又遇到一些問題，延到6月發射，結果以墜毀收場。

日本放送協會（NHK）報導，星際科技打造的迷你火箭MOMO3號，於日本時間4日上午5時45分在北海道大樹町的發射場升空。在發射約四分鐘後，MOMO3號就到達距離地表100公里的預定目標高度，順利進入太空，星際科技宣布這次發射成功。

MOMO3號全長約10公尺、直徑50公分，可搭載重量約20公斤的觀測裝置，這次發射時也搭載了由大學所製造的實驗裝置。由於這是日本民間企業獨立打造的火箭首度進入太空，被認為有助擴大日本太空經濟市場受到期待。

而且相較於過去火箭開發都使用價格較昂貴的特殊訂製零件，星際科技用網購方式買金屬材料等零件，還在類似特力屋這種店家內買到防止燃料蒸發的隔熱材料；就連火箭推進器的零件也是在自家工廠加工金屬材料製成，打造出低成本的火箭。

由於MOMO3號火箭暫時沒有搭載衛星進入太空軌道的能力，星際科技將基於MOMO3號技術，開發可搭載超小型衛星進入軌道的火箭，預計2023年試射，希望正式加入發射衛星的商業市場。

火箭太空北海道

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