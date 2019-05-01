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美中拉攏 日本皇室外交空間擴大

2019-05-01 23:54聯合報 東京記者蔡佩芳／一日電

美國總統川普夫婦月底將訪問日本，成為新日皇的「外交起點」。 （美聯社）
美國總統川普夫婦月底將訪問日本，成為新日皇的「外交起點」。 （美聯社）
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新日皇德仁一日正式即位，「令和」時代皇室外交的首役將在月底以「國賓」迎接美國總統川普夫婦訪問日本，做為新日皇的「外交起點」。

雖然日皇在二戰後已無政治實權，但象徵天皇具有的國際地位讓「皇室外交」成為日本外交策略重要一環。

日皇德仁的外交首役經美中一番角力後，由美方勝出。白宮發表川普訪日行程聲明中提到，川普做為日皇德仁即位後首位會見的國賓，象徵兩國同盟撼不可動。共同社引述不具名美國高官說法，川普成為新天皇會見首位國賓，美國政府視此為「莫大榮幸」。

日經報導，川普確認五月底訪日，習若六月緊接以國賓身分抵達，恐有美中平等意味，為顧慮華府感受，日本重新研議下半年度再以國賓身分邀習訪日規畫。據聞，日本政府還曾一度考慮邀請其他國家皇室，做為日皇德仁會見的首位外賓，以化解敏感局面。

對亞洲國家而言，日皇存在敏感又複雜。紐約時報分析曾提到，中共將日皇視為對日戰略和政策中特別重要的因素。

一九八九年天安門事件爆發後，西方國家對中制裁，中國大陸因成功邀請日皇明仁一九九二年訪中，創造了緩和國際孤立的「突破口」。

有跡象顯示習近平十分重視與日皇的關係，二○○九年底習近平以國家副主席身分訪日時，儘管不符提前申請規矩，仍要求破格會見了日皇明仁。

在美中對立下，中國大陸試圖拉近中日關係，也拓展了日本運用皇室外交的發揮空間。

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