兄弟互動敏感…皇室隱憂 新日皇與皇嗣對立

2019-05-01 23:48 聯合報 東京記者 聯合報 東京記者 蔡佩芳 ／一日電



日皇德仁（左）與皇后雅子一日繼位後，接受皇嗣秋篠宮與紀子夫婦的祝賀。 （法新社） 分享 facebook

日本期待新日皇即位帶來新朝氣，但未來日本皇室也將面對兩個隱憂。德仁即位成為日皇，弟弟秋篠宮文仁躍升皇嗣，過去多次針鋒相對的兩人恐出現「新日皇與皇嗣」對立局面，皇室人口凋零的課題已無法再迴避。

兄弟倆一沉穩慎重、一率性瀟灑，兩人失和傳聞已十多年。二○○四年雅子妃因適應障礙長期療養，德仁護妻心切，公開批判否定雅子人格的言論，反遭文仁質疑發言輕率。德仁因庇護無法負擔公務責任的雅子飽受指責，日本國內曾浮現廢立太子輿論。

上皇后美智子對兄弟對立十分憂心。二○一二年日皇明仁進行心臟手術之機，在美智子提議下開始舉行每月一次「頂上會議」，讓明仁、德仁、文仁父子開誠布公交換意見。但隨著明仁退位，三者會談已在四月廿四日畫上句點。

加上皇室下一代唯一男性皇族悠仁是文仁兒子，依現況發展，未來皇位繼承將移轉至秋篠宮一脈，隨「未來天皇」悠仁長大，身為父親的文仁存在感預料將愈來愈強烈，天皇與皇嗣互動也更加敏感複雜。

而皇室改革也可能成為衝突之一。上皇明仁在位時對皇室凋零憂心忡忡，但因保守極右派反對，日本首相安倍晉三對創設女性宮家等皇位繼承改革態度消極。

多家日媒民調顯示七成五的日本人，可接受女性天皇或母親承繼天皇血統的女系天皇；五成民眾贊成創設女性宮家，女性皇族婚後可不用脫離皇籍。一旦展開討論，則皇嗣文仁之子悠仁與日皇之女愛子之間繼承順位，都可能引起社會激辯。