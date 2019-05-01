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首位留學日皇 德仁重教育超專情

2019-05-01 16:59世界日報 記者蔡佩芳／東京30日電

日皇德仁即位，接受代表皇權的劍及璽。 (美聯社)
日皇德仁即位，接受代表皇權的劍及璽。 (美聯社)
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新日皇德仁幼名浩宮，祖父昭和為其命名，名字取自「中庸」:「浩浩其天」、「苟不固聰明聖知達天德者，其孰能知之？」反映昭和對他的期望，希望他心胸廣闊如蒼天，聰明聖知達天德。

德仁是明仁長子，母親美智子打破皇室幾百年乳母制，以及孩子帶離父母身邊撫養的傳統，親自哺乳、養育子女。或許因此，讓德仁特別重視家庭。

美智子皇后的教育方針之一，就是決定的事須貫徹到底。德仁追求近七年娶得雅子，他在求婚時承諾一生全力守護雅子，當雅子因皇室生活適應不良長期療養，德仁擔下所有公務，並參與兩人獨生女愛子學校活動，儘管部分輿論批判他身為皇太子卻太過重視私人領域，德仁仍不改初衷。

德仁戰後出生，不像父親明仁幼時經歷戰火，對戰爭別有感悟，德仁關注水資源，重視教育與高齡化少子化問題。日本皇室多為生物學家，德仁專長卻在歷史學，特別是交通史，身在皇室缺少自由的他曾說，「道路」是連結自己與未知世界的珍貴橋樑。

他的大學畢業論文探討中世瀨戶內海交通，英國留學時研究泰晤士河交通史。之後更進一步擴展到飲用水、水患等水資源問題，並出任聯合國「水與衛生顧問委員會」名譽主席。

輿論多讚德仁溫厚達禮，幾個小故事則顯示皇室教養下幽默的一面。他會在演講時穿插生活小故事，像是愛子公主因刷牙時任水龍頭水一直流，被他嚴重警告，讓人莞爾一笑，一掃現場嚴肅氣氛。他的同學提起有次兩人通話，因小孩一旁吵鬧不已氣氛尷尬，德仁要求把話筒轉給小孩，竟在電話另一頭扮成超人力霸王哄孩子。

德仁是日本近代唯一沒有經歷戰爭、也是第一位出國留學的日皇，他的新世代價值觀令日本人期待。

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