戰後世代首位日皇 德仁3大挑戰

2019-05-01 17:05 世界日報 編譯 世界日報 編譯 莊蕙嘉 ／綜合報導



德仁即位為日本第126代天皇，成為生於戰後世代的首位日皇。上皇明仁在位30年間備受民眾愛戴，在道德模範上向父親看齊，是德仁的榜樣也是包袱。德仁即位後面對幾項挑戰，包括維持虛位元首的政治中立態度、皇后雅子的健康狀況能否應付公務，以及是否該修法讓女兒愛子日後可繼位。

承續明仁 記取戰爭教訓

二戰前日皇是實質元首，戰敗後的日本和平憲法規定日皇只具象徵地位，在國家面臨天災人禍時作為撫慰民心的力量，在政治上必須保持中立。慶應大學法學教授笠原英彥指出：「老實說，天皇的象徵性角色究竟為何，其實沒有清楚且固定的看法。」

明仁在位30年間，致力表達日本記取戰爭教訓，近年多次在演說中提及「深刻反省」，並和皇后美智子走訪廣島、長崎、沖繩、帛琉、塞班及菲律賓等戰爭地，為日本及友邦受難者哀悼。

德仁在這一點與父親持相同立場，他雖然未經歷二戰，但多次提到「正確記取戰爭」的重要性。德仁曾在2015年生日記者會上說：「我本人沒有經歷過戰爭。今天，當我們對戰爭的記憶正在逝去的時候，以謙卑的態度回顧歷史，把日本經歷過戰爭的不幸一代歷史，正確傳給沒有經歷過戰爭的下一代，是非常重要的。」

親民風格 全力爭取民心

德仁即位後，對這些問題的談話會更謹慎，特別是日本政府可能在令和年代展開修憲行動。保持沉默是選項之一，因為各方政治勢力多少都想利用皇室。

平成年間發生多起重大天災，2011年的三一一震災造成逾萬人喪生，災後明仁夫婦走訪武道館慰問災民，他穿上樸素的夾克，和美智子跪坐在災民前聊天。一名災民說：「我十分感激，這讓我又有了力量。」明仁的親民形象，讓他擁有高達七成六的支持度。

名古屋大學日本史副教授河西秀哉表示：「新皇與皇后應該會承襲上皇夫婦建立的親民風格，例如訪問災區慰問災民，追悼戰爭死難者並祈求和平。」

美聯社指出，德仁在這方面必須更努力。日本多數民眾支持皇室，但皇室並非受到全民愛戴。不少年輕人對皇室毫無興趣，左派認為至今仍維持高高在上的皇室很不妥，右派則對明仁傾向自由派的談話頗有微詞。

繼承人少 德仁最大遠憂

德仁的另一項挑戰是皇后雅子的健康情形。雅子有哈佛大學和牛津大學學歷，並通過外交官特考，在事業即將起飛之際嫁入皇室，因壓抑的皇室生活及繼承人生育壓力，2004年罹患適應障礙症，開始低調療養生活。護妻心切的德仁曾發言批判「有人否定雅子的人格」，公然槓上宮內廳及胞弟文仁。

近年雅子的健康大有改善，現身公務場合的頻率增加。但醫療團隊表示，雅子健康時有起伏，希望她不要太勉強。

德仁的遠憂則是未來皇室繼承問題。「皇室典範」規定僅男性有天皇繼承權，但皇室人丁單薄，目前僅文仁親王、文仁的兒子悠仁及明仁胞弟正仁有繼承權。

德仁的女兒愛子出生後，開始有修法讓女性皇族也有繼承權的意見出現。儘管多數民眾贊成女性天皇制度，但首相安倍晉三以「維護正統」為由強烈反對。身為日皇也身為父親，德仁要考慮的是皇室未來及獨生女的幸福，倘若要修法，必須趕在愛子出嫁前完成，否則依現行法律，女性皇族嫁給平民後將自皇室除籍。