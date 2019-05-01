明仁幼年學英文老師叫他吉米 他回：我是皇太子

2019-05-01 17:15 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合30日電



眾人尊稱明仁(Akihito)為日本天皇，但他青少年時期的英文老師管他叫吉米(Jimmy)。

紐約時報報導，上月30日退位的明仁12歲時，在二次世界大戰後、美軍占領日本的1946年秋天，接受美方安排學習英文，接觸美式民主思想。

明仁當時在學習院(Gakushuin)初等科的英文老師，是44歲的費城童書作家與圖書館員伊麗沙白．葛瑞．維寧(Elizabeth Gray Vining)；維寧上課時，給皇族和富裕家庭的學生指派英文名字，她對當時還是皇太子的明仁說：「在這堂課上，你叫吉米。」

明仁馬上回道：「不，我是皇太子(Prince)。」

維寧堅持：「是的，你是皇太子明仁，那是你真正的名字，但在這堂課上，你有英文名字，叫作吉米。」

維寧等著，其他同學緊張互望，最後明仁笑了，全班也眉開眼笑。

紐時指出，當時日本被美國占領，盟軍太平洋戰區最高司令麥克阿瑟(Douglas MacArthur)是駐日美軍總司令，維寧是由麥克阿瑟的幕僚派去教明仁。

她獲選為明仁的英文老師，是因為她是喪偶的教友派(Quaker)基督徒；日本皇室有許多教友派信徒，而她的丈夫車禍喪生，或可助她了解敗戰日本的悲哀。

日方原本要派英國人當明仁的英文老師，但經麥克阿瑟的幕僚巧妙運作而找了美國人；不少日本人至今不滿這種安排，一名保守派批評者數十年後說：「美國戰後對日本的最粗魯安排之一，就是給明仁皇太子找來女教師維寧。」

維寧在暢銷回憶錄中寫道，教英語只是一種手段，更大的任務是讓明仁和其他日本人接受美國民主制度思想法和作法。

紐時說，傳授平等觀念給明仁並不容易；曾有另一名英文老師問明仁，他是否願意當個普通男孩，明仁答道：「我不知道，我從來不是普通男孩。」還有一次，維寧問全班同學，長大後想做什麼，明仁寫道：「我將來是天皇」。