日本新皇德仁登基改元令和 誓言常懷民心、團結國人

2019-05-01 17:15 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合30日電



59歲的德仁(Naruhito)5月1日即位，成為日本第126代天皇，揭開「令和」時代序幕；日本當天上午在皇居「松之間」舉行「劍璽等繼承之儀」、新皇會晤國民代表的「即位後朝見之儀」，德仁隨後發表登基後首次談話，誓言常懷民心並與國民團結一致。

日皇即位最重要的劍璽等繼承之儀在東京時間上午10時30分(美東30日晚間9時30分)舉行，德仁繼承天皇信物三神器中的草薙劍、八尺瓊勾玉(璽)，以及國璽、御璽。

根據日本「皇室典範」，皇位由屬於「皇統的男系男子繼承」，皇后雅子(Masako)與女兒愛子(Aiko)等女性皇族成員無法出席「劍璽等繼承之儀」，列席的唯二皇族為53歲的秋篠宮文仁(Akishino)親王和83歲的常陸宮正仁(Hitachi)親王；然而，三權首長、首相及內閣成員則無性別限制，內閣唯一女成員、地方創生擔當大臣片山五月(Satsuki Katayama)成為在場見證德仁即位的唯一女性，這也是「劍璽等繼承之儀」首次有女性列席參加。

東京時間上午11時10分(美東時間30日晚間10時10分)，「即位後朝見之儀」登場，德仁與雅子首度以天皇與皇后身分會晤首相安倍晉三(Shinzo Abe)、內閣成員、國會首長、最高法院院長和地方團體代表。

安倍代表國民對德仁天皇致祝賀詞，稱「天皇陛下是國家與國民團結的象徵」，「日本政府致力創造光明未來，並在國際情勢瞬息萬變之際，以和平與希望榮耀日本」。

德仁隨後首度以日皇身分發表演說，他先感謝明仁上皇過去30年來的付出，祝願世界和平和國民幸福，並與國民同甘共苦，完成一件又一件的公務；他接著說，根據「日本國憲法」及「皇室典範特例法」在此繼承皇位，深知肩負重任，未來將「常懷民心，遵守日本憲法，履行日本與日本國民統合象徵的責任與義務，祈願人民安樂與世界和平。」

德仁4日將首度公開露面，再次對日本人民講話。

日本社會以歡慶氛圍祝賀德仁即位，與1989年昭和天皇駕崩而進入平成時代的肅穆氣氛大不相同，各地均有慶祝活動。

盛大的即位活動訂10月22日舉行，德仁屆時出席向國內外宣告即位的「即位禮正殿之儀」，並舉行遊行「祝賀御列之儀」；他5月下旬將以天皇身分受度接待外賓，迎接美國總統川普。

明仁退位禮正殿之儀4月30日同樣在松之間舉行，儀式簡潔約十分鐘，先由安倍代表國民向明仁致謝，再由明仁發表最後談話。

明仁由衷感謝國民接納和支持，表示作為日皇能得到國民深厚的信賴和敬愛，是件幸福的事；他和皇后美智子由衷期許「令和」時代和平且收穫豐碩，祈禱日本及世界人民的安寧和幸福。

德仁登基成為新皇後，明仁與皇后美智子升格為上皇、上皇后，不再負擔皇室公務；德仁弟弟秋篠宮文仁晉升皇位第一順位繼承人，預定在2020年4月19日舉行立皇嗣之禮。

白宮發表川普聲明，代表美國國民對日皇與皇后表達由衷感謝，盼再次確認美日建構緊密關係的重要性；川普提起2017年訪日與明仁伉儷會面一事，希望新時代也能與日本維持合作夥伴關係；川普訂5月下旬訪日，將成為新皇接見的首位外國佳賓。

南韓近來與日本關係緊張，南韓總統文在寅(Moon Jae-in)透過信函肯定明仁維護和平的珍貴，感謝他為日韓關係發展的貢獻。

俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)發電報感謝明仁在位期間對日俄關係良性發展的努力，期待兩國互惠關係進一步強化，祈願明仁健康安寧。