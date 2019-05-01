明仁親民愛和平 勘災曾跪地

2019-05-01 01:23 聯合報 東京記者 聯合報 東京記者 蔡佩芳 ／卅日電



明仁四月卅日上午穿著「黃櫨染御袍」，於宮中三殿行退位禮，向皇室祖先及天地神明傳達即將舉行退位儀式。 （法新社） 分享 facebook

作為跨越廿到廿一世紀的日皇，明仁打破皇室許多傳統，開自由戀愛風氣之先、迎娶首位平民王妃、在東京舉行即位大典。幼時曾經歷戰亂被疏散到鄉間，讓明仁對戰爭別有體會，他重視和平，撫慰戰爭傷痛；每逢天災，災區總能看到他與皇后美智子身影。

明仁曾說，身為日本人不能忘記的四個重要日子：沖繩慰靈日、廣島、長崎原爆日及二戰結束日。他曾十一度度訪問沖繩，也是第一位踏上沖繩的日皇。

沖繩原是獨立的琉球王國，二戰期間做為日本本土防衛最前線，沖繩島戰役逾廿萬軍民犧牲，為沖繩人畫下難以抹滅傷口。一九七五年明仁還是皇太子時首度訪問沖繩，前往姬百合塔悼念沖繩戰役犧牲者，遭激進民眾投擲燃燒彈，美智子慌亂中摔傷。但明仁未退卻，屢屢前往沖繩慰靈。

明仁親民，讓日皇不再高高在上。他挑選的座車底盤比父親昭和座車低許多，當他搖下車窗，可以和民眾對視。日本發生重大天災，災區總能看到他與皇后美智子身影。在災民收容中心，明仁與美智子雙膝著地，握著席地休息災民的手，傾聽人民的苦痛。東日本大地震時，七十七歲的明仁更連續七周前往災區。

明仁心中長念人民，得到逾七成日本民眾敬愛，今年新年明仁最後一次接受民眾新年參賀，皇居湧入十五萬五千人，創史上最高紀錄。

去年度過八十五歲生日時，明仁說「自即位以來，我一邊尋求日本憲法賦予的象徵天皇定位，一邊執行公務直到今天。直到讓位的那天，也將如此。」日皇地位在二戰後從具神格的人變成普通人，明仁進一步從雲端走入民間，努力打造他心中日皇該有的樣貌。