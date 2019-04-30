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告別平成 沒戰禍卻天災不斷的年代

2019-04-30 14:37聯合晚報 東京記者蔡佩芳／30日電

日皇明仁上午穿著自中世紀平安時代起天皇主持儀式的「黃櫨染御袍」，於宮中三殿行退位...
日皇明仁上午穿著自中世紀平安時代起天皇主持儀式的「黃櫨染御袍」，於宮中三殿行退位禮。 路透
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日本天皇明仁下午正式退位，沒有戰禍但卻飽經天災的「平成」年代，在今天畫下句點。

日皇明仁幼年時因二戰避難曾被疏散到鄉間，見過戰火無情。去年12月23日發表85歲生日談話時曾說，平成在沒有戰爭的時代下即將結束，讓他由衷地安心。儘管「平成」是日本近代第一個沒有經歷戰爭的年代，但卻也是天災不斷的30年。

二戰後，日本開啟高速經濟成長期，加上少遇天災的絕佳條件，經濟起飛、社會繁榮，重新擠身世界大國。1989年1月8日，日本從昭和跨入平成時代，日經平均指數連續5天大漲，同年12月29日日經指數3萬8915點新高紀錄至今未被打破。但不久，日本便因泡沫經濟陷入低迷失落的20年；2009年3月10日的日經指數更跌至史上最低的7054.98點。

平成年間日本更是天災頻仍，1990年長崎縣普賢岳相隔200年再度噴發，奪走43條人命，宛如揭示平成是多災的年代。1995年阪神路大地震、2011年東日本大地震、2016年熊本大地震到2018年北海道胆振東部地震，都造成重大災情。

「平成」取自史記、尚書，意喻內平外成，但日本民眾對「平成」印象是災害的年代、停滯的年代、動盪的年代。明天起的「令和」年代，「令和」取自日本古詩集萬葉集，初春令月、氣淑風和，有美好之意。

地震二戰日皇明仁長崎戰爭
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