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皇室繼承剩3人 日本再熱議 「容許女天皇」

2019-04-30 12:56世界日報 編譯中心／綜合28日電

皇太子德仁（圖左）與獨生女愛子（圖右）。 路透社
皇太子德仁（圖左）與獨生女愛子（圖右）。 路透社
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隨着新日皇即位，日本皇室將只剩下3名皇位繼承人，令皇位繼承問題再次受到關注，當中不少輿論重提「女性及女系天皇」建議。民調顯示，日人對女性及女系天皇的接受度長年維持7成以上，但目前對此方案的最大阻力，是曾明言不接受女性天皇的首相安倍晉三。日本官房長官菅義偉日前表示，國會將於德仁即位後立即開始檢討皇位繼承制度，但強調男系繼承是自古以來的皇位繼承方式，必須謹慎處理，從長計議。

日再熱議 「容許女天皇」。製表／世界日報
日再熱議 「容許女天皇」。製表／世界日報
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據日本現行《皇室典範》，只有男性皇族所生的男子才有權繼承皇位，德仁登基後，將只剩下3名皇位繼承人，依繼承順序分別為現年53歲的德仁弟弟秋篠宮文仁、年僅12歲的文仁嫡子悠仁，以及年屆83歲的明仁弟弟常陸宮正仁，當中實際有望繼位者，唯文仁父子兩人而已。

自1997年起，由於皇室長期無男子誕生，日本政府開始秘密研究修改皇位繼承制度，包括容許女性及女系(由女性皇族後代繼位)天皇。隨著2006年悠仁誕生，改制相關計畫即時束之高閣，不過問題始終未得到真正解決，自悠仁出世以來，皇室再未增添新成員，人數也愈來愈少。

如果修改繼承制度，容許女性皇族繼任天皇，德仁獨女愛子公主將會成為第一皇位繼承人，文仁的順序將會跌至第二位，悠仁排序更會在真子、佳子兩位姊姊之後。

支持女性及女系天皇的意見認為，不能把一切押注在悠仁身上，萬一悠仁無嗣，屆時才想辦法補救將為時已晚。對於反對者認為女性天皇有違「萬世一系」傳統，支持者認為「一系」並非獨指男系，與其因為堅持男系繼承而讓皇室斷絕，不如讓女性及女系皇室成員來維持皇統。

另一派女性天皇支持者更直接，明言是因為對文仁一家缺乏信心，尤其是去年真子婚事的連串風波，不少人覺得文仁夫婦「教子無方」，應該由教養更好的愛子繼承大統。

重召舊皇族方案 未獲民眾支持

除女性及女系天皇外，另一個解決日本皇室繼承問題的方案就是讓已經降為平民的舊皇族恢復皇籍，對於傾向維持男系繼承的保守派，包括首相安倍晉三而言，這個方案甚有吸引力。

二戰結束後，駐日盟軍總司令部(GHQ)下令將日本皇室財產收歸國有，皇室在財政緊絀下，唯有減少成員人數，當時14個皇室分家中，11家因此脫離皇籍，目前僅剩下賀陽、東久邇及竹田三家仍然有後。

不過與女性及女系天皇的方案相比，讓舊皇族恢復皇籍的民意支持度明顯低得多。

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