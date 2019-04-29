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宮內廳前人員首次披露：明仁天皇2010年已要求退位

2019-04-29 21:51香港01 記者歐敬洛／報導

即將退位的日皇明仁。 歐新社
即將退位的日皇明仁。 歐新社
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日本天皇明仁將在明日周三（30日）退位。還記得他在2016年，在全國電視廣播前訴說着自己年事已高，希望退位。明仁當年已83歲，人們看着明仁健康欠佳，每天排滿公務日程，都覺得天皇應是時候退下，安享晚年。

日本電視台JNN從宮內廳的人員得知，原來日皇明仁不是2016年才有意退位，他早在2010年已表示過自己有意生前退位。

宮內廳前參與（顧問），東京大學名譽教授三谷太一郎接受JNN訪問。他表示在2010年7月宮內廳舉行一次顧問會議，明仁在當時提及社會老齡化的問題。

明仁當時說道：「日本社會正朝老齡化前進，皇室亦不例外，因此皇室需要有相應的措施才行。」「我會退位，讓皇太子繼承皇位。」三谷稱明仁當時淡淡地說道退位，並明確表明時間：只會做到80歲。

會議中各人員隨即討論了起來，並提出了讓明仁攝政，或減輕公務等的提議，但都被明仁拒絕。明仁表示「若天皇無法擔任天皇之職，退位才是最好的做法。」三谷稱當時明仁退位的意志堅定。

然而明仁未有如願在80歲退位，直至2016年天皇才正式發表有意退位的宣言。這宣言當然經宮內廳及政府討論後的結果，明仁從提出至公開意見至正式退位，前後耗時接近9年。

延伸閱讀：

【德仁繼位】日本天皇「萬世一系」　來到第126代無人能敵？

【由平成走到令和】日本宮內廳宣布新天皇繼位儀式安排

文章授權轉載自《香港01》

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