日本天皇交接 「令和」時代新挑戰

2019-04-29 19:38 台灣醒報 記者林俊諭╱台北報導



日皇明仁（圖）將於4月30日退位。路透社 分享 facebook

日本新天皇登基！日本皇室在4月30日迎來重大變革，現任的明仁天皇即將退位，由皇太子德仁天皇繼位，「平成」時代終結，日本即將在5月1日邁入全新的「令和」時代。新任的德仁天皇在即位後不久可能與習近平及川普兩中美領袖會面，很可能就日本當前的經濟以及政治問題交換意見。

明仁勤政愛民聲望高

根據《英國衛報》指出，從戰後的日本到現在，天皇已不再是一個國家的統治者，而是做為人民精神的一種象徵。明仁天皇仁慈、親民的形象深植在每個日本國民的心中，陪著他們經歷過二十世紀的風風雨雨，也讓日本國民感受到親切。

相較於對皇室的忠誠，許多日本人只是單純喜歡明仁天皇的為人而支持他的決定。明仁天皇在1989年即位後，不斷試圖撫平二戰衝突帶來的傷痛，將皇室與大眾的距離拉近。日本民眾對於他的退位感到不捨，同時又對德仁天皇的新時代充滿期待。

自民黨反對仍交棒

根據《路透社》報導，明仁天皇在日前公開表達有意願安排退位，將皇位交予皇太子德仁，但是此舉卻遭到以日本首相安倍為首的自民黨勢力反對，他們擔心對於皇室未來的爭辯，將會影響剛剛取得上議院多數的安倍政府在修改戰後和平憲法的政治能量，也可能產生後續王室的繼承權問題。

路透社報導指出，雖然沒有明顯證據顯示，但明仁天皇很有可能受到本篤教宗和荷蘭碧翠絲女王啟發，有了退位的想法。雖然自民黨勢力反對，但他仍決定將自己的責任交付給年輕的下一代，讓皇室能夠更貼近日本人民的生活圈。

對於一脈相承世襲的日本王室來說，明仁天皇的退位象徵的是一個時代的結束，日本將在德仁天皇的領導下步入嶄新的「令和」時代。在這個全球政局紛亂動盪的年代，如何與安倍政府一同處理日本面臨的經濟與政治問題，是全球矚目的挑戰。

【更多精采內容，詳見 】