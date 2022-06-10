111會考國文、數學精熟比例創新高 今晚直播快速解讀

111學年國中教育會考今日成績公告，今年為新課綱實施後首次會考，各科目考題數均有調整，台師大心測中心同時公布「各科能力等級加標示人數百分比統計表」，從統計資料顯示國文精熟(A)比例為24.23%、數學精熟(A)比例25.06%，兩者均為近年新高，然而，家長和考生最關心的是高分人數增加對於高中錄取分數的影響，今晚(10日)七點將於「甄戰一點通」Youtube頻道舉辦免費直播活動，幫助家長、考生解析今年會考數據與高中落點。

國中會考成績分為三等四標，今年取得5A五科均精熟以上人數為16,065人，與去年人數相仿，整體而言新課綱首年的考生表現穩定，但國文科精熟比例24.23%是近年來新高，以往國文科精熟比例約在20%上下，今年考生在國文的成績算是頗為優異。另外，數學科精熟比例高達25.06%，有超過1/4考生取得精熟的成績也創下近年來的新高，以往數學科精熟比例約為22%，105學年精熟比例僅有16.8%，相形之下新課綱首屆考生在數學的表現相當亮眼。

圖／TKB甄戰一點通提供

高分的考生比例增加，家長反而擔心高中錄取成績是否也會更高，也就是所謂的高中落點分析，甄戰一點通歷年都在會考成績公告後當天晚上盡速舉辦直播，協助家長和考生解讀今年會考數據，並且提醒考生高中選擇的要點，選高中不能只看會考成績，還必須考量未來升學途徑和高中特色課程，家長和考生可以先訂閱「甄戰一點通Youtube頻道｣，今晚(10日)七點就可以掌握最新升學情報。

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