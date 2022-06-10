雲林斗六地區2會考生高中狀元 運動健將分享讀書心法

111國中教育會考成績今天公布，雲林斗六地區國中考生表現優異，正心中學、雲林國中各有1生5A++作文6級分，均是全國狀元，斗六國中有4生、雲林國中有1生則是5A++作文5級分，共計有47人5A以上，結果都在水準之上，成績相當不錯。

雲林國中李沛霏是體育班游泳組，有讀書及運動天分，很會妥善運用時間精進自我，對任何事都努力不懈的她，這次會考高中全國狀元，寫下斗六區公立國中唯一1位的紀錄，她的同班同學江奕葶則是籃球組，同樣文武雙全，會考5A++作文5級分 。

江奕葶分享，除專注上課聽講，她也會自行安排讀書計畫；校方透露，學校男籃睽違13年打進全國籃球決賽，賽程4月18日至22日，適逢會考前黃金準備期，江奕葶仍自告奮勇志願擔任服務及啦啦隊工作，全程參與陪伴選手，上考場充分展現實力，實至名歸。

正心中學黃威憲5A++作文6級分，考到全國第一，他分享讀書心法「必須穩固課本知識」，再以做題目練筆為輔，配合小考複習，幫助他多次吸收知識，不需再額外耗費心力反覆讀。

另一名學生鍾睿軒會考5A++，他不僅很會利用時間讀書，更是雲林縣全運會田徑項目的代表選手。鍾睿軒的雙親均是教職，父親也是正心中學校友，時常以「盡心盡力，做最好的自己」鼓勵他，他說這句話影響他很深，他在田徑有好表現，跑步也相對幫他調劑身心，更能專心讀書，事半功倍。

斗六國中今年有530名考生，徐偉傑、楊以浩、陳月恆、林珈均等4人5A++，30人5A以上，校方預估有一半以上、約267名學生可考上斗六高中。

校長林俊賢說，原預期有2人作文可拿滿級分，但因作文考題特性，不易拿分，這2名學生最終考到5級分，添上些許遺憾，不過本屆考生表現已比往年更好，5A++較往年多。

「人生的路很長，未來的學習才是真正考驗！」林俊賢說，國中會考成績呈現學生基礎學習成果，今年高中學測有4名就讀斗六高中、1名就讀虎尾高中的校友考上醫、牙科，他鼓勵孩子在地升學，依能獲得豐富學習資源，考上理想志願。