寫作教室／會考作文「多做多得」解析3方向切入 1寫法恐NG

本次作文考題〈多做多得〉，對考生而言較為友善，可發揮空間很大。無論是擅長記敘文、抒情文還是議論文的考生，三種文體的自由發揮度相當高。

洞察本題考點，我們會發現題目對話框中：小李傾向利己思維的角度在看待做事。阿宏則是除了經驗分享外，較側重在物質的獲得為思考基礎。育同樣是自身經驗分享，但他注重能力的積累與人脈。最後大禹可能是較為務實以利益為上，也可能是慣性不願攬事上身。考生可以透過這些背後訊息，去思考自己下筆切入的角度為何。

以立意來看，選擇走記敘文與抒情文路線的，多做多得的「收穫」，可分為兩個層次，考生可以從物質收穫，寫到心靈的獲得。這樣既能在立意上營造層次感，亦可為末段的價值觀定調。選擇議論文寫法，可以進行正反的思辨，思考點有三：

1.多做多得，得的是什麼？ 2.多做，會不會反而多錯？ 3.這句話由誰來說比較適合？會不會有時候變成對願意做的人的道德勒索？

另外，提醒考生，以思辨的角度切入該題，需注意批判的口吻是否溫和委婉。作文是面向大眾的語言，溫柔的語氣接受度會更高。

以取材來看，無論是自我經驗、人際關係或正反思辨的類型都很適合這個主題。例如，自願擔任班級幹部或社團負責人的經驗，從中發生了哪些故事，又帶給你哪些體會。又或者，常在報章媒體中看見為子女做盡一切、包山包海的父母，對子女真的是好事嗎？你從這些故事中又有哪些感受和看法？抑或是，在小組分工合作時，有些人責任感滿滿，有些人卻腳底抹油溜之大吉。多做的人，反而是承受做多壓力的人，而不做的人，卻能共享最後的成果。那麼，在這樣的情況下，我們該如何自處？這些都是可以在自身生活中，尋找到相關的故事足跡。

作文是體現一連串思考的歷程，考生只要能寫出自己15歲的經驗、思考這件事情脈絡或順序，提出你從中體會到的省思就可以了。