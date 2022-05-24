快訊

黃安曬白沙屯媽祖照酸台政府 上海網友「關了3個月」：笑不出來

考綱不考本 沒有一題的題目來自課本！師列會考國文要知道的POINT

聯合新聞網／ 綜合報導
國中教育會考22日落幕。記者林俊良／攝影
國中教育會考22日落幕。記者林俊良／攝影

111新課綱首屆會考落幕，國文老師王政忠在臉書分析此次「國文科試題應該要知道的POINT」，並列出觀察到的13點，包括「沒有任何一題的題目文本來自國中國文課本」、「考綱不考本，選項也都非出自選文」、「考驗考生閱讀理解能力」、「總題數比去年之前少了6題」、「文言文佔比30%」、「題組占比提高」、「語文常識與字詞語題仍重要」、「單純記憶題少」……等重點。

他強調會考不是考多麼精熟國文課本的選文，而是考從國文課堂學習到多少「閱讀理解能力」，也因為閱讀素養體現來自真實生活情境，會考的文本相當多元，像是圖表、科普、柏拉圖寓言、卡繆小說等等。

他點出文言文13題，白話文29題，文言文佔比為30%，跟往年文言文占比27%~30%相當，「國家對於國中生文言文閱讀能力與素養仍有一定要求與期待，文言文閱讀與應用能力與培養學生未來競爭力並無衝突」，甚至對於人文底蘊的涵養相輔相成，他認為未來考生可以「保持每週文言閱讀與答題的習慣」，逐漸積累文言文語感與熟悉基本句式。

他也建議國文老師在國文課堂應透過有意識的層次提問，帶領學生層層推進開展學習閱讀的旅程，家庭支持較弱、文化刺激較少、學習起點較低的學生才有能力自己進行廣泛閱讀，從而積累知識底蘊與文化基底，「國文科減Ｃ保Ｂ搶Ａ，才有可能發生」。

111會考 國中教育會考

延伸閱讀

111會考／數學科完整試題與答案 火災逃生緩降繩入題、非選跨科目考生驚奇

111會考／英語科完整試題與答案出爐！跨歷史領域具挑戰性「鑑別度高」

整理包／考完對答案！新課綱首代111國中會考 5科完整試題與解答

會考英聽突播「這首歌」驚呆考生 全場聽了好痛苦：都在憋笑

相關新聞

考綱不考本 沒有一題的題目來自課本！師列會考國文要知道的POINT

111新課綱首屆會考落幕，國文老師王政忠分析此次「國文科試題應該要知道的POINT」

整理包／考完對答案！新課綱首代111國中會考 5科完整試題與解答

111年國中教育會考於5月21（六）及22（日）登場，經全國試務會統計，全國18個考區及中國大陸考場總報名人數計19萬9318人，也是少子化衝擊以來首度跌破20萬人

會考作文「多做多得」怎麼下筆？ 國文師用九宮格圖解題目、找例子論證

奧美廣告創辦人奧格威曾說：「讀者不是笨蛋，他是你的另一半。」寫作通常要先去思考的是：我要寫給誰看？讀者是誰？帶著這樣的思考你寫作的目標就容易清晰可見...

111會考／數學科完整試題與答案 火災逃生緩降繩入題、非選跨科目考生驚奇

111年國中教育會考22日結束，台灣師範大學心測中心在考後公布答案，聯合新聞網整理如下，正確答案以國中教育會考網站公布為...

111會考／英語科完整試題與答案出爐！跨歷史領域具挑戰性「鑑別度高」

111年國中教育會考22日結束，台灣師範大學心測中心在考後公布答案，聯合新聞網整理如下，正確答案以國中教育會考網站公布為...

會考生問師大附中、中山女中和松山高中特色 學長姐曝「一條件」很加分

111年國中教育會考剛於昨（22）日落幕，有考生已經開始蒐集學校資訊，一名學生就在臉書上請益三所學校有何特色，釣出許多在校生熱心回應，討論範圍廣從學校風氣到環境無一不包。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。