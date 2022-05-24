考綱不考本 沒有一題的題目來自課本！師列會考國文要知道的POINT

111新課綱首屆會考落幕，國文老師王政忠在臉書分析此次「國文科試題應該要知道的POINT」，並列出觀察到的13點，包括「沒有任何一題的題目文本來自國中國文課本」、「考綱不考本，選項也都非出自選文」、「考驗考生閱讀理解能力」、「總題數比去年之前少了6題」、「文言文佔比30%」、「題組占比提高」、「語文常識與字詞語題仍重要」、「單純記憶題少」……等重點。

他強調會考不是考多麼精熟國文課本的選文，而是考從國文課堂學習到多少「閱讀理解能力」，也因為閱讀素養體現來自真實生活情境，會考的文本相當多元，像是圖表、科普、柏拉圖寓言、卡繆小說等等。

他點出文言文13題，白話文29題，文言文佔比為30%，跟往年文言文占比27%~30%相當，「國家對於國中生文言文閱讀能力與素養仍有一定要求與期待，文言文閱讀與應用能力與培養學生未來競爭力並無衝突」，甚至對於人文底蘊的涵養相輔相成，他認為未來考生可以「保持每週文言閱讀與答題的習慣」，逐漸積累文言文語感與熟悉基本句式。

他也建議國文老師在國文課堂應透過有意識的層次提問，帶領學生層層推進開展學習閱讀的旅程，家庭支持較弱、文化刺激較少、學習起點較低的學生才有能力自己進行廣泛閱讀，從而積累知識底蘊與文化基底，「國文科減Ｃ保Ｂ搶Ａ，才有可能發生」。