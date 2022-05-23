會考作文「多做多得」怎麼下筆？ 國文師用九宮格圖解題目、找例子論證

前言：

奧美廣告創辦人奧格威曾說：「讀者不是笨蛋，他是你的另一半。」寫作通常要先去思考的是：我要寫給誰看？讀者是誰？帶著這樣的思考你寫作的目標就容易清晰可見，甚至找寫作目的之後，容易設定主旨、段旨，聚焦書寫的素材，透過清晰的組織架構，讓讀者在閱讀完能形成聚焦的觀點，利用邏輯化、系統化的書寫，形成閱讀印象與記憶。一篇好的文章是：最後能打動讀者，願意改變認知思維，甚至願意起而行動與實踐。

會考作文：「多做多得」

會考寫作測驗目的是期望透過各類寫作類型，評量國中畢業學生表達見聞與思想的能力，其中包含立意取材、結構組織、遣詞造句及標點符號等寫作能力。寫作測驗評分規準很簡要，就是在四個面向給予學生評測。

會考作文試題。

會考寫作測驗可用九宮格來進行拆解：

一、審題：先閱讀引文，近五年都會是文字與圖表互相搭襯的出題方式。找出題目具體與抽象之間的關係與連結。以今年111年會考作文題為例：

題目以師生群組對話框的方式，來作寫作測驗的引導：在功利主義掛帥的社會中，考生對多做多得的見解。「多做」到底會帶來什麼影響？而過程可能會產生什麼阻力和疑惑？如何進行自我論辯、價值澄清，為什麼願意認同「利他」的人生選擇。

第一步──閱讀理解：題目其實很具體，就是「多做」與「多得」之間的論證。

第二步──題目若是具體的表象，要找出抽象的意涵，反之亦然。

第三步──這個題目要考生進行聯想與思考的「問題意識」是：為什麼會多做而能多得？如何多做而能多得？這之間的因果關係，論點與論據之間的配搭是很重要的。

第四步──本文的主軸，思考多做「多得」的觀點為何？至少三個要點。

第五步──本文的轉折，透過反面論點來凸顯正面論點的重要性：從不願意多做，發生改變的契機、為何會鬆動價值、其間的拉扯猶疑、最後確定「多做多得」的價值。

第六步──找出例子來進行論點的論證。可以是普遍又熟悉的(人性溫暖光輝)、普遍又新奇的(新聞、軼事)、稀奇又稀有的(有哏、吸睛的例子：唯一、第一)、熟悉卻稀有的(蝴蝶效應，不同的意外事件)。

第七步──影響他人，做了甚麼改變別人和自己之間的關係，讓人際關係透過主動付出進行善意的流轉與反饋。

第八步──影響社會，做了甚麼改變社會和自己之間的關係，營造一個利他也利己的永續社會。

圖一：寫作審題九宮格

二、立意：傑夫．貝佐斯說過：聰明是一種天賦，而善良是一種選擇。《心態致富》提到的警衛羅納.瑞德生，一生安分守己地把所謂的小事持續做好，竟能成為2017年4000人富人排行榜的其一。

甚至，死前還把一生積蓄捐出，用於助人，回饋社會，這是他從富人榜再次脫穎而出、被看見的善意之光，「多做多得」是改變心態是邁向卓越的第一步，「多做」看似耗損時間、體力，卻是累積生命助人利己的「多得」。本篇的立意：用「多做」的行動力產生正面能量來改變他人、營造善意的社會。

三、取材：寫作的取材如同烹調餐食，你要根據菜名選擇食材，食材要具備新鮮、新奇，一如取材須具獨特性、吸睛效應等。考生可認真回顧過往生活，並根據取材地圖，思考有哪些付出（多做）而有所得的事例。

例如：國中時期都有哪些服務學習的經驗？印象深刻的服務過程與經驗，多做的日常體驗，讓自己思考到什麼重要的「多得」哲思？因此，考生可以快速搜尋過往的生活事例，以最符合「多得」立意的事例，從改變自己、自己與他人的連結、自己與社會的互動等三個層次，找出自己為什麼認同「多做」的論據。

圖二：寫作取材地圖

四、結構：我一直很喜歡洪震宇說的：寫作如同寫程式，一段一段都是嚴謹的邏輯條理。這篇文章怡慧老師建議可採用CERCA議論文的寫作結構。

第一段是Claim主張訴求：參酌引文內容，直接破題，點出多做為何能多得？並替多得的「得」下個重要的定義。「多得」並非表面能立即得到的「實質」回饋（金錢、名聲、地位⋯⋯）。而是透過多做，產生對做事的好奇、探索、熱情)，並從積極付出，獲得內在的自我成長、人際拓展、人格躍遷，甚至對社會產生直接或間接的影響，利他價值也是累積心靈無形資產與自我實現的方式。

圖三：六頂思考帽

第二段是Evidence證據事實：用一個自己的故事點出「多做多得」的道理。這裡考生要展現生活觀察力與故事敘事力。

第三段是Reason證據如何支持主張的邏輯：這個段落屬於正面論述，其重要性是自己如何從「多做」的事實帶來「多得」的體會，凸顯論點與論據之間的邏輯性。

第四段是Counter-argument是否具有反方論點：這個段落是全文最重要的反思詮釋，提出「多做」為什麼會造成不能「多得」的迷思？如何破除多做多錯，能者必多勞、多勞必累死（我非能者）、甚至獨善其身就好的思維。透過正反觀點，有層次的相互詰問，來對比「多做」對於淑世的重要。

第五段是Audience目標閱聽人是誰？為什麼：結論還是要回到讀者身上，我期待透過「多做」的生活事例，闡述從中可能遇到的困難或質疑，如何找到解決的方式，並透過「多做」的實際行動，產生「擁有多得」的真實快樂。並讓讀者感知多做多得的重要，進而讓更多人投入付出的行列，讓社會因愛無礙變得美好善意。

圖四：CERCA組織圖

五、文采：

文采其實就是日常的累積，我最常使用許榮哲老師說的：「相信自己是天才，比你自己是天才還重要。天才，都是信出來的。」建立身分標籤，相信自己可以寫作，是個寫作高手。你就願意進行閱讀的輸入，從中進行轉化而產出自己的作品文字。

我也常運用歐陽立中老師的金句練習，讓學生用於每個段落的首尾，產生文字的吸睛感與創新感。還有蔡淇華老師的寫作三書，無論是意象練習、建立「文字色票」等鍛字鍊句的技巧，都能讓學生功力大增，散文家或詩人的作品若能多方閱讀，必能擴展眼界、習得寫作的技法。

結語：

透過會考作文的試題解析，我發現「多做多得」是人生重要的定錨。每位學生都是自己教學系譜彩光熠熠的句讀，秉持師者痴心，陪他們走一段的時光，是時序遞嬗尋覓到天地驚喜、相知相隨的師生共行的溫柔。幻身煢煢微光，盡力為孩子們守護純良之心。若說人生有何意義，我想，應是為了孩子的一抺笑靨而來。你總是懂的：眼前為孩子們做了許多，或許無法馬上改變什麼。

但是，一如薛西弗斯呀！看似徒勞無功又永無止盡的生命任務，讓你做著做著終於相信：搬動善意之石上山的旅程，你不只為自己的信念而跋涉，也為更多師者的自我實現而奔走，即便付出許多心力與代價，也在所不惜。或許，「多做多得」的生命饋禮就在日常的流光中，一點一滴浸潤你的心靈，讓你不斷地超越命運羈絆你的，甚至走出更開闊的不受限的人生。

圖五：寫作文采地圖

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