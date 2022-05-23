會考生問師大附中、中山女中和松山高中特色 學長姐曝「一條件」很加分

111年國中教育會考剛於昨（22）日落幕，有考生已經開始蒐集學校資訊，一名學生就在臉書上請益三所學校有何特色，釣出許多在校生熱心回應，討論範圍廣從學校風氣到環境無一不包。

一名女學生在臉書社團「國中課業討論群」中貼文，請教「師大附中」、「中山女中」、「松山高中」三所學校各自的特色及資源，對於該提問，各校學長姐們紛紛跳出來為自己的學校聲援。

師大附中學生以高自由度為傲，「附中超自由，每堂課都可以當選修，想上再上，當然自己成績要顧好」、「唯一支持附中！很自由是真的，幾乎想做什麼都可以，沒人會管你，阿只是學校有一點點窮」。

中山女中則最多人提及乾淨整潔的廁所，「中山的話，光是優良的廁所就夠了，不用打掃又超乾淨還有無限量供應衛生紙，超爽」、「中山制服好看」、「廁所超乾淨而且有衛生紙，冷氣常常免費」。

松山高中也不甘示弱，「松山校園超級爆醜，但是籃球隊跟周邊真的讚讚」、「我們松山唯一的特色是球隊強，下課可以逛百貨」。

三所學校雖各有千秋，卻一致提到了「外食」，由於學生長時間待在學校，用餐方便性自然成了他們看重的條件之一。中山女中學生提到，「中山有一個月一次的外食日」，師大附中學生則說，「她們有規定外送日，不像我們想吃就吃」，而松山高中成了最後贏家，「信義百貨在你旁邊，附近滿滿美食」。