會考英聽突播「這首歌」驚呆考生 全場聽了好痛苦：都在憋笑

111會考今（22）日落幕，英語聽力測驗作為最後一科結束的考科，意外引起考生熱烈討論。一名考生就在臉書公開社團「國中課業討論群」曬出一張迷因，圖中寫道「當你認為會考英聽很正經時」，下一秒卻突然傳出「jingle bell jingle bell」的聖誕傳統音樂，讓眾考生們嘴角不禁上揚。

這則讓許多壓力山大的考生們會心一笑的考題，就出現在英文聽力測驗第18題，由於題幹講述安全布置聖誕樹的方法，在音檔開頭便能聽到應景的聖誕歌曲。

111會考英文聽力測驗第18題。圖／翻攝自心測中心

考生們紛紛表示，「這是我聽過最多聲線的英聽」、「我聽過最多口音跟音效的一次」、「這次的英聽聽到jingle bell的時候我傻眼」、「努力憋笑真的痛苦」、「我還跟著搖晃」、「在播聖誕歌的時候超好笑，但看到旁邊沒笑就不敢笑了」。

不僅如此，考生們也認為此次英聽考題生活化、情境化，如學生們討論買電影票、吃飯逛書店等，更有出現摩托車聲的配音，和模擬考相比更加生動活潑，令考生不禁直呼「出得很棒」。

對此，新北市新莊國中英語教師曾麗娜則分析，整體而言，今年英聽有三多，分別是「音效多、情節人物多、公共廣播多」，聽力試題注重語境，而且是日常生活常用的口語應對模式，學生平時應多從英語電視影集、廣播節目吸取真實的語料，增進語感，將習得的英語應用在日常生活中。