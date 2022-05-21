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國中會考／考生快篩陽怎麼辦？ 高雄市府教育局這麼說

聯合報／ 記者王昭月陳弘逸／高雄即時報導
高雄市政府教育局長謝文斌說明今天國中教育會考狀況。記者陳弘逸／翻攝
高雄市政府教育局長謝文斌說明今天國中教育會考狀況。記者陳弘逸／翻攝

國中教育會考今明二天登場，高雄考區人數2萬2千多人，開設21所考場，截至今天為止共有231名確診考生需要補考，445名居隔自主防疫考生於第二類備用試場應試，僅有傳出6起試場違規，整體考試秩序大致順暢。至於考生若應考當天快篩陽性，市府教育局說，確診生將立即中斷考試，周邊考生將採九宮格匡列方式，移至第二類試場。

高雄市政府教育局長謝文斌指出，高中職、國中、國小及幼兒園快篩陽性確診人數748人，比昨天減少比昨天減少171人；暫停實體課程人數總計為7997人，也有下降趨勢，仍會持續依照相關防疫步驟進行。

國中教育會考在今天登場，謝文斌說明，國三考生人數2萬2千多人，開設21所考場，防疫工作按國教署規範要求，考生全程戴口罩、用餐隔板、試場及休息區加強清消，考生入場前由專人做手部消毒，且今年不開放陪考，管制考場動線。

除確診考生不得應試之外，謝文斌說，居隔自主防疫的考生，都按規定前往空間較大，人數較少的第二類備用試場應試，動線都分開並由專人協助，在內的考生不得提早交卷，休息與用餐都必須在考場內進行，有風險控管與一般考生區隔。

謝文斌說，高雄考區仍有確診人數，截至今天為止確診生共231人，將教育部規畫於6月4日、5日補考，不會影響考生權益；此外，考場有6起違規案件，分別為提前翻閱題本、隨身放置非應試用品及電子用品發出聲響，整體考試狀況大致順利。

另記者提問，若應考學生當天遭快篩出陽性該如何處理，謝文斌說，將會立即請學生中斷考試，執行後續處置，原考場學生則繼續考試直到結束，除非用餐有脫口罩，將會按九宮格匡列方式，將考生移至第二類試場繼續考試。

高雄市確診個案資圖表。圖／高雄市衛生局提供
高雄市確診個案資圖表。圖／高雄市衛生局提供
高雄市校園確診個案資圖表。圖／高雄市衛生局提供
高雄市校園確診個案資圖表。圖／高雄市衛生局提供

快篩陽性 國中教育會考 口罩

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