國中會考／新北到考率94.8% 983名確診生6月補考

111年國中教育會考新北考區共29考場、996間試場，共3萬764人報考，教育局統計今到考率約94.8%。首日現場發燒及呼吸道症狀、居隔、居檢及自主防疫學生共971人，總共啟用100間二類試場。統計確診考生共983人，於6月3日前解除隔離者，將參加6月4、5日補考。

另因應身心障礙及突發傷病考生共466人提出應考服務需求，在板橋高中設有特殊考場共153人、56間試場，各考場也設置共141間特殊試場。本次考試落實防疫措施，入考場量體溫使用紅外線體溫量測儀。

本次考試依中央規定，確診補考學生後續入學管道分發也將以外加增額錄取為原則，該類考生倘私自參加考試將依法處置外，須比照考試違規處理要點取消考試資格且不予補救。

今日新北考區整體到考率約94.8%，僅發生零星考生逾時作答、考試時間內攜帶非應試用品進入試場及應試時手機響起等一般違規事項，無重大違規事件，由於會考各科評量結果分為精熟、基礎、待加強3等級，若違規將採取記點處分，各項違規事件均已由監考人員登記違規考生准考證號碼及違規情形，將由新北考區試務工作協調會審議，視其情節，依違反試場規則之規定處理。

教育局長張明文指出，會考是國三生第一次面對正式升學考試，此次會考碰上疫情，考生須全程戴口罩，除特殊考生外不開放家長陪同。考試也加強防疫物資準備，提供試務人員防護面罩，提供考生中午用餐使用隔板，並於試場、考生休息區設置消毒據點，提供噴霧酒精、洗手乳或肥皂供考生使用。

主委學校三重高中校長莫恆中表示，各考場學校於考前即邀請考生所屬學校共同召開協調會，提前了解本次考試相關防疫工作準備，並落實各項模擬演練，妥善規劃休息區、紅外線體溫量測儀、體溫量測出入動線及家長接送區，讓所有考生都能做最好準備。對於非應屆考生，也有考場服務隊協助。