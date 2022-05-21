會考社會／題減字增、圖表題破5成 天婦羅、蛋雞入題

近20萬名考生報考的國中會考今天登場，首節考社會，考生認為此次題目敘述較長，需花時間思考。國中社會科教師分析，今年圖表試題占比超過五成，為符合素養命題情境的鋪陳，部分試題題幹稍長，但試題本題數減少，文字閱讀量仍與過去相當。

另外，跨域考題多，評量學生整合學習內容及具備多元社會科知識的能力。考題生活化，天婦羅、蛋雞、食安、新聞自由、全球環境等考題皆入題。

今年國中教育會考社會科試題共54題，新北市中平國中地理教師賈生玲說，圖表型試題占比超過 50%。試題編排由淺而深，符合「難易適中」的原則。評量學生不同層次能力的學習成果，並能將學科知識的學習與日常生活經驗相連結。部分試題著重跨科整合與資料解讀，學生必須具有統整和轉譯所學知識的能力，才能作答。

賈生玲也列舉地理科圖表題，如第46題考出台灣和地形有關的地名，多是古人依照當時的地理環境所命名，透過地名可推估過去的地景樣貌，例如「墘」字，代表位於某一地物或水體的旁邊，如港墘、溪墘等地名。賈生玲說，本題評量學生能否從圖中墘字地名的分布判斷，推論出墘字的地名分布最可能與哪個族群的集中區有關。

地理命題也變得更加生活化，如第14題結合食安議題，歐盟基於公眾健康及動物福利等理由，於2012年起，禁止境內農民以傳統格子籠方式飼養蛋雞，並立法規定市售雞蛋必須明確標示其飼養方式，讓消費者可以選擇友善生產的蛋品。此友善方式逐漸在台灣推行，但所產出的蛋品在台灣市占率仍不高，藉此評量學生是否能從選項中選出台灣市占率不高的原因。

試題取材也加入對社會公共議題的關注及全球環境的關懷，賈生玲舉例如第16題，以婆羅洲島的1950年、1985年、2005年原始森林面積的變化為例，藉此評量學生能否從圖中三個不同時期原始森林的變化趨勢推論出可能與哪個變化的範圍相似。

歷史科部分，高雄市明義國中歷史教師陳莉婷說，今年各章節出題平均，試題也可看出略古詳今的課綱精神，也能評量學生的學習表現。比如從素材中區別歷史事實與歷史解釋，也有生活化考題。

陳莉婷舉例如第21題，本題以常見的日本料理「天婦羅」為題，題幹鋪陳這種料理傳入的起源為葡萄牙天主教徒最初到日本傳教貿易時，藉此評量學生能否判斷「天婦羅」傳入日本的時代背景。

歷史與地理科也有整合型的跨域試題，如第38題以在南半球的某國發行的貨幣為素材，藉由該貨幣正反面的設計說明，如某一原住民語留白、英國女王頭像等歷史情境，評量學生能否判斷該貨幣最可能由何國發行。

新北市福營國中公民科教師卓旻寧表示，公民圖表題占不到一半，學習內容公民社會科共有四主題，佈題平均，社會生活組織與制度題型多；文字題部分，文字量有稍微增加但題數減少，學生應能在時間內完成作答。

公民科圖表題部分如第12題，卓旻寧表示，該題以某一國家不同年分出生的婦女，在育齡期間累積的生育數趨勢圖，評量學生能否從圖中資料分析生育數改變的原因，推測政府為了維持人口結構穩定採行的作法。

公民試題取材與時事新聞相連結，著重學科知識的實用性。卓旻寧舉例如第23題，以甲國政府要求記者通過關於國家領袖思想的考試後，才能取得記者證為例，藉此評量學生能否從察覺該國政府的作為對新聞自由及閱聽人的影響。