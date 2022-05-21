會考社會／考生喊偏難 圖表、題目敘述長「背多分」考題少

國中教育會考今天登場，雖疫情嚴峻，近20萬名考生為首屆12年國教新課綱生，桃園考區共2萬763人報名應試，今上午8時30分開始第一節社會科考試，時間70分鐘，考生認為此次題目敘述較長，需花時間思考，「背多分」考題幾乎看不到。

劉姓考生表示，三年各科的命題都還算平均，共有54題，他花了50分鐘寫完所有題目，認為難度中等，不過有許多圖表、題組等內容需要花時間分析，至於時事疫情的題目就沒特別注意。

黃姓考生指出，相較於以往寫歷屆考古題，題目偏難，寫起來感覺歷史地理比較難，公民相對輕鬆一些，不過單純記憶型的題目幾乎看不到，圖表、大量閱讀的題組約占了1/4，因此真的要有耐心、沉住氣寫完。

黃姓考生說，身為第1屆12年國教新課綱生，雖然覺得有點偏難，不過考試過程中仍寫得相當順利。

受疫情影響截至昨日下午5時，桃園考生共451人確診，將於6月4日及5日補考；另有居家隔離考生269人及自主防疫考生共396人，已預備276間二備試場，並與一般試場採分道分流方式，同時提升二備試場監考人員防疫裝備，提供面罩、護目鏡及防護衣等，另設有獨立進出動線、獨立廁所，並加強試場及休息區消毒作業。