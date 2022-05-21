快訊

會考社會／考生喊偏難 圖表、題目敘述長「背多分」考題少

會考社會／考生喊偏難 圖表、題目敘述長「背多分」考題少

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
第一節社會科考試，考生認為此次題目敘述較長，需花時間思考，「背多分」考題幾乎看不到。記者鄭國樑／攝影
第一節社會科考試，考生認為此次題目敘述較長，需花時間思考，「背多分」考題幾乎看不到。記者鄭國樑／攝影

國中教育會考今天登場，雖疫情嚴峻，近20萬名考生為首屆12年國教新課綱生，桃園考區共2萬763人報名應試，今上午8時30分開始第一節社會科考試，時間70分鐘，考生認為此次題目敘述較長，需花時間思考，「背多分」考題幾乎看不到。

劉姓考生表示，三年各科的命題都還算平均，共有54題，他花了50分鐘寫完所有題目，認為難度中等，不過有許多圖表、題組等內容需要花時間分析，至於時事疫情的題目就沒特別注意。

黃姓考生指出，相較於以往寫歷屆考古題，題目偏難，寫起來感覺歷史地理比較難，公民相對輕鬆一些，不過單純記憶型的題目幾乎看不到，圖表、大量閱讀的題組約占了1/4，因此真的要有耐心、沉住氣寫完。

黃姓考生說，身為第1屆12年國教新課綱生，雖然覺得有點偏難，不過考試過程中仍寫得相當順利。

受疫情影響截至昨日下午5時，桃園考生共451人確診，將於6月4日及5日補考；另有居家隔離考生269人及自主防疫考生共396人，已預備276間二備試場，並與一般試場採分道分流方式，同時提升二備試場監考人員防疫裝備，提供面罩、護目鏡及防護衣等，另設有獨立進出動線、獨立廁所，並加強試場及休息區消毒作業。

疫情 桃園 國中教育會考

延伸閱讀

國中會考桃園665考生居隔檢疫進二備試場 451名確診6月補考

國中會考／高雄226名考生確診 二備試場動線答案卷分流

口罩戴好！屏東110考生無法會考 人數恐再增加

國中會考21日登場 金門試場防疫措施完備

相關新聞

整理包／111國中會考 國英數社自考前重點、各科考題難易與試題分析

111年國中教育會考於5月21（六）及22（日）登場，經全國試務會統計，全國18個考區及大陸考場總報名人數計19萬9318人，也是少子化衝擊以來首度跌破20萬人

會考社會／考生喊偏難 圖表、題目敘述長「背多分」考題少

國中教育會考今天登場，雖疫情嚴峻，近20萬名考生為首屆12年國教新課綱生，桃園考區共2萬763人報名應試，今上午8時30...

會考社會／題組敘述長 工業革命歷史地理公民全入題

國中教育會考今天第一天，上午第一節考社會科，桃園市私立振聲高中國中部兩位林姓考生說，比較過去和模擬考題，今年難易度適中有...

會考社會／中間偏難 考生：圖表多、不能靠死背

111年國中教育會考今天首節考社會科，考生普遍認為圖表試題多，整體試卷難易度中間偏難，但不會寫不完。考生分享，答案無法一...

國中會考登場 近3千人確診等補考

疫情嚴峻下，110年國中教育會考今天起一連舉行兩天，全國共計19萬9318人報考，為少子化衝擊以來首度跌破20萬人，考生...

國中會考桃園665考生居隔檢疫進二備試場 451名確診6月補考

國中教育會考今天登場，桃園市長鄭文燦一早在學生還沒考試前，先後前往武陵高中、桃園特殊教育學校，了解考場動線和防疫措施，也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。