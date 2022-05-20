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國中會考21日登場 金門試場防疫措施完備

中央社／ 金門縣20日電

國中會考明天登場，金門縣政府今天表示，試場各項防疫措施都已完備，統計到今天中午，9名區隔考生將在第2試場應試；8名確診考生無法應考，將參加6月4日、5日的補考。

金門縣府流行疫情指揮中心執行官、縣府秘書長陳祥麟，下午率衛生局長李錫鑫，說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新疫況。

陳祥麟表示，對明後天辦理的國中教育會考，設在金門高中的試場各項防疫措施均已完備，分為第1及第2試場；第1試場為一般考生，第2試場則提供區隔考生使用。統計到今天中午，有8名確診考生將參加6月4日、5日的補考，另有9名區隔考生則將在第2試場應試。

至於全縣校園防疫部分，陳祥麟表示，自23日至29日，全縣國中小學暨幼兒園仍採線上教學，暫停實體課程，未來將視疫情情況決定是否延長，金門高中和金門高職也比照理辦，下週起停課不停學，改採遠距教學。

金門今天110名確診者，確診累計達1140例。其中，新增重症6名個案，多為長者並有慢性疾病。

此外，陳祥麟提醒民眾，確診者高風險足跡場所包括酒店、KTV等八大場所，民眾進入這些場所務必出示打完3劑疫苗證明，同時避免涉足密閉場域。 。

李錫鑫表示，65歲以上和55歲以上原住民，在31日以前完成第1次追加劑滿5個月後可接種第2次追加劑者，可獲贈新台幣500元禮券，請合乎資格者儘速到合約醫療院所接種。

金門 國中教育會考 疫情

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