國中會考21日登場 花蓮69名考生確診將參與補考

國中教育會考明天起登場，花蓮縣政府統計，截至今天縣內共69名考生確診COVID-19，將參與6月4、5日補考，53名居隔學生將安排第二預備試場應考，目前預備試場量能足夠。

花蓮縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，花蓮縣長徐榛蔚指出，花蓮今天新增1187例確診，自3月底至今累積確診人數1萬9762人，因應疫情升溫，高中以下學校23日起至27日暫停實體課程，調整為遠距教學。

徐榛蔚說，因應暫停實體課程，原訂26日起實施滿5歲至17歲學生施打疫苗校園集中接種專案，將延後至30日至6月7日接種。

徐榛蔚表示，未於專案期間施打的學生，可於6月8日起向學校申請補接種通知單，5至11歲至鄉鎮市衛生所預約接種、12至18歲學生到合約醫療診所預約接種。

花蓮縣政府代理教育處長翁書敏補充，21、22日是國中教育會考，截至今天花蓮共69名考生因確診無法應考，將參與6月4、5日補考，另有53名居家隔離考生，將安排至各考場第二預備試場，目前預備試場數量仍足夠。

翁書敏指出，26日原訂辦理基本學力檢核，因暫停實體課程確定延後辦理，因是15縣市共同舉辦，將開會討論確定日期後另行告知；暫停實體課程期間，建議短期補習班跟進，調整為線上教學。

花蓮縣衛生局長朱家祥呼籲，疫情嚴峻期間，推動「快篩之愛」，呼籲民眾發揮協助因工作繁忙、隔離無法外出的親友購買快篩試劑，落實「你需要，我跑腿」的互助精神。