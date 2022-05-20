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國中會考將登場 北市325人參加補考

中央社／ 記者陳怡璇台北20日電

北市教育局表示，國中會考這個週末將登場，北市考生居家隔離76人、自主防疫283人，有325人要參加補考。已準備充足的第二類預備試場提供考生應試。相關數據仍持續滾動調整。

北市教育局新聞稿表示，國中教育會考21、22日舉行，台北考區有2萬1776名考生報名，分別於25個考場（含4個特殊考場）應考。

經統計19日晚間各校填報資料，居家隔離人數計有76名、自主防疫人數計有283名，參加補行考試學生計有325名，相關數據仍持續滾動調整。針對明天參加會考的居家隔離及自主防疫考生，已準備充足之第二類預備試場提供考生應試。

在考場防疫部分，包含實名制、考場出入口實施分流報到並量體溫、消毒手部、全程戴口罩、不開放家長陪考，經勸導不配合者，該科不予列計等級或級分。

各考場學校不對外開放，所有人員均憑證進出；並請補習班勿於考場學校外圍設攤、發放傳單，影響考生進出場動線。

試場冷氣全面開放，冷氣開放時，開啟試場四個角落窗戶5至10公分；英聽播放時，關閉四個角落的窗戶。吃午餐原則於原試場使用多功能防疫隔板用餐且不得交談，用餐完畢後，儘速戴回口罩。

教育局並提醒，20日（含）以前尚未解除隔離的考生、快篩陽性未於20日（含）以前經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果的考生，都不能參加本週末的正式考試，需解除隔離後再參加補考；若私自參加考試，主管機關依法處置以外，取消考試資格且不予補救。

居家隔離 國中教育會考 自主防疫

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