國中教育會考基隆3考場 36間備用試場給居隔、居檢考生

國中教育會考周六日登場，基隆考區考生共有2832人應考，考場分別設在基隆高中、基隆女中及海大附中等3校，共設置36間第二備用試場給居家隔離、居家檢疫、自主防疫的考生，並規畫防疫計程車提供安心接送服務。

教育處指出，今天午3至5時開放各考場學校校園，考生可至考場認識環境，但居家隔離考生不開放查看試場，考試當天在考場學校大門由專人引導至第二備用試場參加考試。

特殊生試場及暖暖、明德、南榮、建德、百福與碇內等6校試場在基隆高中，877人應考；中山、安樂、銘傳、信義、成功及武崙等6校試場在基隆女中，1124人應考；二信、聖心、八斗、中正及正濱等5校試場在海大附中，831人應考。

基隆考區3所考場學校為因應疫情，在考試前中後3天進行考場環境消毒，並各設置12間第二備用試場給居家隔離、居家檢疫、自主防疫的考生應試，規畫防疫計程車為第二備用試場應試考生提供安心接送服務。

基隆市政府教育處表示確診考生如為尚未解除隔離者、快篩陽性未經PCR檢驗者、未獲PCR檢驗結果者均不得應試，並於6月4日、6月5日參加補考，補考後採外加名額進行分發，不影響升學權益。