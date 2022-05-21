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整理包／111國中會考 國英數社自考前重點一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
111年國中教育會考於5月21（六）及22（日）登場。圖／聯合報系資料照
111年國中教育會考於5月21（六）及22（日）登場。圖／聯合報系資料照

111年國中教育會考於5月21（六）及22（日）登場，經全國試務會統計，全國18個考區及大陸考場總報名人數計19萬9318人，也是少子化衝擊以來首度跌破20萬人。首日考科是社會、數學、國文、寫作；第二天考科是自然、英語（閱讀）、英語（聽力）。

大考中心將在22日考後公布答案，正確答案以國中教育會考網站公佈為準。


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‧各科考題難易與試題分析：（待上線）

‧五科選擇、非選題解答：（待上線）

科　目
參考解答
國文
參考解答、寫作參考範文
數學
選擇題解答、非選擇題參考解答
英語
參考解答
社會
參考解答
自然
參考解答
試題來源、參考解答／台灣師大心測中心

國中教育會考 111會考 解答

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