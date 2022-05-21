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整理包／111國中會考 國英數社自考前重點一次看
111年國中教育會考於5月21（六）及22（日）登場，經全國試務會統計，全國18個考區及大陸考場總報名人數計19萬9318人，也是少子化衝擊以來首度跌破20萬人。首日考科是社會、數學、國文、寫作；第二天考科是自然、英語（閱讀）、英語（聽力）。
大考中心將在22日考後公布答案，正確答案以國中教育會考網站公佈為準。
會考補教老師提點
國文
英語
數學
社會
冠博／新課綱增刪章節、閱讀題料加深加長 公民地理歷史準備免驚
自然
冠博／理化電與磁回歸考題佔比多、地科CP值高 如何拿精熟滿分看這邊
‧各科考題難易與試題分析：（待上線）
‧五科選擇、非選題解答：（待上線）
科 目
參考解答
國文
參考解答、寫作參考範文
數學
選擇題解答、非選擇題參考解答
英語
參考解答
社會
參考解答
自然
參考解答
試題來源、參考解答／台灣師大心測中心
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