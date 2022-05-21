整理包／111國中會考 國英數社自考前重點一次看

111年國中教育會考於5月21（六）及22（日）登場，經全國試務會統計，全國18個考區及大陸考場總報名人數計19萬9318人，也是少子化衝擊以來首度跌破20萬人。首日考科是社會、數學、國文、寫作；第二天考科是自然、英語（閱讀）、英語（聽力）。

大考中心將在22日考後公布答案，正確答案以國中教育會考網站公佈為準。

‧各科考題難易與試題分析：（待上線）