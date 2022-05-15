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會考在即 新北市府：建議國三生考前改採線上教學

中央社 / 新北15日電

因應即將到來的國中教育會考，為避免國三生因染疫而無法應試，新北市政府表示，已建議各公私立國中三年級學生考前改採居家線上教學，初估已有30多所學校決定改採線上。

副市長劉和然今天向中央社記者表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫影響，原本授權各校在會考前彈性決定國三生是否採線上教學。但在考前1週，市府已明確建議各校改採線上教學為主。

劉和然說，雖然有些學生家長希望學校改採線上教學，但因涉及學生是否可到校進行考前衝刺課程等準備，有些家長仍希望學生到校，因此，校方仍要與家長充分溝通，以了解面對染疫後不能應試的風險。

教育局表示，全市公私立國中有99校，日前已授權各國中得經校內防疫會議通過後，於會考前1至2週，國中三年級可採居家線上教學。目前得知有30多所學校實施線上教學，但因各校改採線上教學不需向教育局報備，因此，預估改採線上的學校數仍可能有增減。

國中教育會考 教育局 新北

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