整理包／居隔中要快篩？確診怎麼辦？111國中會考登場 要怎麼防疫應變

111年國中教育會考考試日期為5月21日及5月22日，今年有近20萬名考生參加，為因應全台疫情嚴峻，《聯合新聞網》為您整理報導各項防疫應變事宜。





▌全程佩戴口罩、量測體溫、不開放陪考、各試場開放冷氣，試場前、後門保持關閉，開啟試場內四個角落的窗戶各5至10公分以維持試場適度通風、加強消毒、管制考場進出動線、確保整體考生應試健康與安全。

▌考生進入考場須出示准考證，務必全程佩戴口罩及入場量測體溫。

▌考試開始後，配合監試委員核對考生資料時，得暫時拉下或脫下口罩至可辨識程度，經查驗身分後戴回。





▌比照今年四技二專統測，居家隔離、居家檢疫、自主防疫者，依類型分流至隔離試場（第2類備用試場）應試，符合相關規定下，無須進行快篩。

▌考試當天有發燒、呼吸疾病者，至第1類備用試場。

▌自主健康管理者（即「九宮格」放3天防疫假者）與一般考生至一般試場應試，須分類、分流，無須進行快篩。

▌確診且未期滿解隔者不得應試，採外加名額錄取補考。

※註／第2類備用試場各考區至少有6間，依地區疫情況增設，每間規劃8至20人為限。





可由同住親友接送或自行前往考場。

▌同住親友接送

1.車上除考生外僅可有駕駛1人

2.駕駛者須在該考生同戶之同住者

3.車上全程戴口罩、維持一定距離（即考生坐後座）、不可飲食

▌自行前往

‧步行、自行駕車或騎車





▌應試期間接獲「確診」通知，「立即不得應試」，並納入第2次補考處理。

▌應考過程接獲「居家隔離」通知，該考生「當節次」考試後移送至隔離試場繼續考試，其餘同一試場考則續留原試場完成考試。





▌確診且未期滿解隔不得應試者，採外加名額錄取補考。

▌應試期間接獲確診通知者，採外加名額方式辦理。