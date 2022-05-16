快訊

首批輝瑞兒童疫苗到貨 77.76萬劑今晨抵台

紓解居隔潮壓力 打3劑篩陰擬鬆綁為「類0+7」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

整理包／居隔中要快篩？確診怎麼辦？111國中會考登場 要怎麼防疫應變

聯合新聞網 / 綜合報導
近20萬人報考的國中教育會考5月21日至22日舉行。聯合報系資料照
近20萬人報考的國中教育會考5月21日至22日舉行。聯合報系資料照

111年國中教育會考考試日期為5月21日及5月22日，今年有近20萬名考生參加，為因應全台疫情嚴峻，《聯合新聞網》為您整理報導各項防疫應變事宜。


▌全程佩戴口罩、量測體溫、不開放陪考、各試場開放冷氣，試場前、後門保持關閉，開啟試場內四個角落的窗戶各5至10公分以維持試場適度通風、加強消毒、管制考場進出動線、確保整體考生應試健康與安全。

▌考生進入考場須出示准考證，務必全程佩戴口罩及入場量測體溫。

▌考試開始後，配合監試委員核對考生資料時，得暫時拉下或脫下口罩至可辨識程度，經查驗身分後戴回。


▌比照今年四技二專統測，居家隔離、居家檢疫、自主防疫者，依類型分流至隔離試場（第2類備用試場）應試，符合相關規定下，無須進行快篩。

▌考試當天有發燒、呼吸疾病者，至第1類備用試場。

自主健康管理者（即「九宮格」放3天防疫假者）與一般考生至一般試場應試，須分類、分流，無須進行快篩。

確診且未期滿解隔者不得應試，採外加名額錄取補考。

※註／第2類備用試場各考區至少有6間，依地區疫情況增設，每間規劃8至20人為限。


可由同住親友接送或自行前往考場。

▌同住親友接送

1.車上除考生外僅可有駕駛1人

2.駕駛者須在該考生同戶之同住者

3.車上全程戴口罩、維持一定距離（即考生坐後座）、不可飲食

▌自行前往

‧步行、自行駕車或騎車


▌應試期間接獲「確診」通知，「立即不得應試」，並納入第2次補考處理。

▌應考過程接獲「居家隔離」通知，該考生「當節次」考試後移送至隔離試場繼續考試，其餘同一試場考則續留原試場完成考試。


▌確診且未期滿解隔不得應試者，採外加名額錄取補考。

▌應試期間接獲確診通知者，採外加名額方式辦理。

延伸閱讀

整理包／衝刺倒數！111國中教育會考大補帖 各科必考重點一次看

確診數激增會考如期舉辦 學校嘆監考人員比往年更難找

相關新聞

整理包／居隔中要快篩？確診怎麼辦？111國中會考登場 要怎麼防疫應變

111年國中教育會考考試日期為5月21日及5月22日，今年有近20萬名考生參加，為因應全台疫情嚴峻，《聯合新聞網》為您整理報導各項防疫應變事宜。

獨／國三生快篩陽不想補考而「蓋牌」 師嘆這類試場陷危機

國中教育會考將如期於5月21、22日登場，卻逢本土疫情高峰，不過確診者不應試採外加名額補考，僅開放居家隔離、自主防疫考生...

會考重素養題 師生怨題幹冗長

因應新課綱，國中教育會考的素養題型比重愈來愈重，常遭批評「數學科像是在考國文」。國中老師表示，素養題需要高專業人力與時間...

桃竹苗增設 國中會考防疫試場

國中教育會考周六、日登場，桃園與竹苗考區預估約3.6萬名考生應試，但指揮中心預估最快20日達到疫情高峰，桃竹竹苗4縣市都...

國中會考竹苗區考生有1.5萬人 第二類備用試場追加增設

國中教育會考將於21、22日登場，竹苗區總報名考生達1萬5414人。竹竹苗3縣市全區共設17個考場、492個一般試場，各...

竹市國中會考開78間防疫試場 國三生下周起線上教學

國中教育會考將於下周六、日登場，新竹市預計將有5101名考生應試。市長林智堅今天說，會考當天竹市開設78間第二類備用試場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。