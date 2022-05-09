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會考在即降低風險 金門國三生16日起線上學習

中央社 / 金門縣9日電

金門縣政府今天表示，為了降低國中會考考生試前到校染疫風險，國三生自16日起到20日暫停到校上課，改實施線上學習；若有特殊需求，授權各校防疫長視個案情形決定。

金門縣長楊鎮浯今天率縣府秘書長陳祥麟和衛生局長李錫鑫召開防疫記者會，說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新疫情狀況。

楊鎮浯表示，金門縣府針對校園防疫部分，自開始就是明定國中和國中以下各級學校，只要有1名確診個案，個案所屬班級，包含教師，都暫停實體課程3天，並給予防疫假3天，而且不列入出缺勤紀錄與考核成積。

國中會考將於21日、22日登場，楊鎮浯表示，為了降低考生考試前到校染疫的風險，自16日起到20日暫停國三生到校上課，改採線上學習；若有特殊需求，如考生必須到學校自修或有實體課需求，授權各校防疫長視個案情形決定。

楊鎮浯表示，因應國小以下學校暫停到校至13日，改實施線上學習，對於雇主提供員工有薪照顧假，予以雇主每日新台幣800元補貼，最高以9天為限，每家戶限1人提出申請；員工的配偶如為縣府暨所屬機關學校或公營事業單位受僱人員，不得申請。6月1日開始受理，相關資訊近日將在縣府社會處網站公布。

縣府表示，金門縣今天新增16名確診者，確診累計179例；目前收治中51例，都是無症狀或輕症。

金門 楊鎮浯 會考

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