會考社會／108課綱新增議題、常考重點有哪些？重點複習不嫌晚

111年國中會考即將登場，今年是108新課綱上路後的第一屆大考，相信不少考生都相當緊張，不知道社會科會怎麼考。尤其是剩下不到半個月的時間，複習的重點應該放在哪裡呢？

彤妤老師剖析了新綱課程，認為新綱增加不少單元，並且有很多主題切碎拆分在三科之中，因此特地將這些議題整理出來，給考生們參考。

第一面向：新綱跨科新議題

彤妤老師認為新綱有一些主題在歷史、地理、公民三科中都有呈現，是考生們要特別注意的考點。

1.原住民議題

(1)地理：原住民族對地名與文化演變的影響、原住民族的分布與臺灣自然特色。

(2)歷史：不同政權下的原住民族政策、各政權下與原住民的衝突事件，還可能結合電視劇斯卡羅出閱讀素養題。

(3)公民：人權、地方自治及原住民自治。

2.人群的移動與文化交流

(1)歷史：不同朝代的民族互動與影響（對外關係、商貿發展）。

(2)地理：各國相對位置、重要海峽與運河，考生們可特別著重長榮蘇伊士運河的新聞與中緬鐵路的位置影響。

(3)公民：文化的位階、特性與社會規範。

第二面向：新綱新秀初登場

彤妤老師認為新課綱實施後出現的新單元是今年考生特別要注意的內容，既然是全新內容，不考個幾題怎麼能展現新綱的意義呢？！

1.地理：中國的經濟發展與全球關聯、西亞北非與伊斯蘭世界、飲食文化與食安議題。

2.歷史：中美蘇關係與冷戰下的世界局勢、海外殖民與蒙兀兒帝國。

3.公民：公共意見與媒體、勞動參與及法規、經濟議題。

第三面向：必考觀念要熟讀

最後，彤妤老師提醒有些課程內容是每年會考必考的”紅單元”，考生們一定要熟讀，多練習考古題，掌握基本概念不失分。

1.地理：臺灣地理、等高線與地圖運用、世界氣候與宗教差異。

2.歷史：臺灣歷史、各個戰爭的內容與影響、更迭政權的特徵。

3.公民：五院職權、選舉投票的種類、法律的應用與救濟管道、機會成本與利潤的計算、匯率變動的影響等，考生們可特別注意疫情下的相關罰則與規定、性別平等與選舉、公投等議題。

除了上述重點外，彤妤老師認為在「課內基礎熟讀扎實」的前提下，「閱讀理解力」、「邏輯推演力」會是這次會考得高分的關鍵。因此建議考生們在剩下不多的時間內，每天抽空閱讀一些新聞，以增加公民生活化的能力，並提升自己閱讀題目的敏銳度，如此才能面對題幹敘述變長的會考趨勢。

相信考生們只要掌握彤妤老師預測的重點，應該可以在會考獲取不錯的成果唷！祝福每一位即將上考場的會考戰士們，加油！

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