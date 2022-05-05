快訊

影／又爆虐嬰...10天大幼嬰被倒吊狠當物品甩 照顧員稱瘀青是「黃疸」

急轉彎！「快篩陽即確診」改5月12日才上路 莊人祥曝原因

宜蘭國三學生14日至20日可在家自主學習

中央社 / 宜蘭5日電

國中教育會考即將到來，為降低考生染疫風險，宜蘭縣長林姿妙今天宣布，在不影響學生學習權益前提下，可以在教育會考前一週（14日至20日），讓國三學生居家自主學習。

宜蘭縣政府下午發布新聞稿表示，國中教育會考將於21日和22日舉行，為降低考生染疫風險，各國中於學校課程結束後，在不影響學生學習權益前提下，可以在教育會考前一週（14日至20日），讓國三學生居家自主學習。

縣府指出，這段期間老師應依課表上線給予指導及關懷，若有學生需要到校溫書或自學，學校也要提供必要空間與協助。另外，暫停實體課程期間，教育處已請各校協助經濟弱勢學生午餐，所需經費由縣府補助，辦理方式則由各校自訂。

至於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情部分，縣府表示，宜蘭縣今天新增675名確診個案，其中學生135名、教職員工5名，新增4所學校全校停課，部分班級停課則新增17所學校，統計共有158所學校受到疫情影響，共有657名學生、45名教職員確診。


新冠肺炎 COVID-19 國中教育會考 宜蘭

相關新聞

20萬國中會考生免快篩入場 居隔生入場規定曝光

國中教育會考5月21、22日登場，教育部昨天說，今年會考將比照四技二專統測，居隔、檢疫考生都能應考，可以移至防疫試場應試...

會考將登場居隔學生如何應考？侯友宜：備妥備用考場

國中會考即將登場，碰到仍在居隔的應考生如何應考，新北市長侯友宜表示，現階段讓每校去評估是否線上教學，同時將備妥備用考場，...

國中會考在即 高中校長擔心會有學生染疫仍不快篩參與

國中會考本月21、22日舉辦，應試學生約20萬人，眼看疫情連日升溫，讓參與考場事務的高中校長很憂心，除了擔心大規模的人群...

國中會考和高考陸續登場 慈惠醫專送神力加持文具組

專門職業及技術人員高等考試與國中會考即將登場，屏東慈惠醫專為祝福畢業生與嘉惠國三考生，董事長郭蔡靜香與校長張鳳祥今天帶同...

國中會考衝刺遇疫情升溫 恆春國中為考生向土地公祈願

111年國中會考將於5月21日、22日兩天登場，學生在最後衝刺階段，還有延燒進校園、不斷升溫本土確診疫情的心理壓力，屏東...

確保會考生健康 新竹縣宣布16日起各校可暫停國三實體課

為減少流動及避免群聚，新竹縣教育局今天宣布，新竹縣所有國中3年級學生，將在會考前一周全部改為線上教學，全面暫停實體課程，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。