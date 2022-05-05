宜蘭國三學生14日至20日可在家自主學習
國中教育會考即將到來，為降低考生染疫風險，宜蘭縣長林姿妙今天宣布，在不影響學生學習權益前提下，可以在教育會考前一週（14日至20日），讓國三學生居家自主學習。
宜蘭縣政府下午發布新聞稿表示，國中教育會考將於21日和22日舉行，為降低考生染疫風險，各國中於學校課程結束後，在不影響學生學習權益前提下，可以在教育會考前一週（14日至20日），讓國三學生居家自主學習。
縣府指出，這段期間老師應依課表上線給予指導及關懷，若有學生需要到校溫書或自學，學校也要提供必要空間與協助。另外，暫停實體課程期間，教育處已請各校協助經濟弱勢學生午餐，所需經費由縣府補助，辦理方式則由各校自訂。
至於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情部分，縣府表示，宜蘭縣今天新增675名確診個案，其中學生135名、教職員工5名，新增4所學校全校停課，部分班級停課則新增17所學校，統計共有158所學校受到疫情影響，共有657名學生、45名教職員確診。
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