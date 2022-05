【會考英文特輯】做題目練手感！111國中會考克漏字模擬題組

國中會考即將在 5/21 登場!其中,英文科的克漏字題組往往會考大家對於動詞或基礎文法的掌握度。為此,希平方這次準備了跟尖端科技有關的克漏字題組。一起來做做題目,練練手感吧!

Japanese researchers have ___1.___ smart chopsticks that use an electric current to make the taste of food stronger.

Researchers tested the chopsticks on people ___2.___ were on a low-salt diet. These people were pleased with the chopsticks ___3.___ the food tasted saltier and therefore better. They didn’t have to eat food with no flavor and could still maintain a healthy lifestyle.

The chopsticks are ___4.___ to a device on the eater’s wrist. A weak electric current moves sodium ions and pulls them into the food. Then the eater’s tongue feels the saltiness enhanced by one and a half times.

◎ electric current 電流 ◎ sodium ion 納離子 ◎ enhance 增強

1. (A) develop (B) developed (C) developing

2. (A) which (B) whose (C) who

3. (A) because (B) then (C) however

4. (A) connect (B) connects (C) connected

文章翻譯

日本研究人員開發出智慧筷子,這種筷子使用電流來讓食物的味道嚐起來更強烈。

研究人員在採取低鹽飲食的人身上測試這種筷子。這些人對筷子很滿意,因為食物嚐起來更鹹,也因此更好吃。他們不必吃沒有味道的食物,而且還是能保持健康的生活方式。

這些筷子會被連接到吃飯者的手腕裝置上。有一道微弱的電流會移動納離子,並將它們拉至食物中。接著吃飯者的舌頭會感覺鹹味被增強了 1.5 倍。

解答

1. (B) 2. (C) 3. (A) 4. (C)

題目解析

1. 這裡可以注意到空格前面用了 have 這個助動詞。「have / has + 過去分詞」是「現在完成式」的句型,用來表達已經完成的動作。整個 have developed 就表示「已經開發出」。

現在完成式請參考專欄: 『現在完成式』原來這樣用!

2. 這裡是關係代名詞的概念,空格處要填入 who,用來代替前方出現過的名詞 the people,並作為後方關係子句的主詞。整個 who were on a low-salt diet 用來修飾 the people,表示「採取低鹽飲食的人」。

關係子句請參考專欄: 【希平方上課囉!】三分鐘認識關係代名詞& 關係副詞

3. 這一題考的是前後句子的關聯。空格前後說道:These people were pleased with the chopsticks(這些人對筷子很滿意)、the food tasted saltier and therefore better(食物嚐起來更鹹,也因此更好吃)。這些人是「因為」食物更好吃而感到滿意,所以此處要選 because。用來表達「先後順序」的 then(然後)和「轉折」的 however(然而)就比較不符合文意囉。

4. 這題考的是大家對於被動式「be 動詞 + 過去分詞」的理解。因為筷子是「被」連接,所以要選過去分詞的 connected。

被動式請參考影片: 「文法好簡單:主動語態與被動語態的差別」- Active vs. Passive Voice

大家做完題目後,記得要複習不熟悉的文法概念,融會貫通才能在考場上無往不利唷!祝各位考試順利~

