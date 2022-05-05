國中會考將至 新竹縣考生防疫停課不停學
國中教育會考將在5月21、22日舉行，新竹縣府今天宣布，國中三年級考生，從5月16至20日，各校實體課程得改採在家線上課程為原則，確保學生身體狀況，避免群聚。
新竹縣政府今天發布新聞稿，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，為降低考生感染風險，國中三年級學生從5月16至20日，得改採線上課程為原則。
另外，準備111學年度大學申請入學第2階段指定項目甄試的高三學生，面試前一週，也可居家學習。
縣府指出，學校秉持停課不停學的原則，會繼續課程與教學，並教導學生做好健康與管理，在停止到校期間，學生若有特殊因素，必要到校時，也由學校妥善安排與規劃。
教育局長楊郡慈說，防疫期間的學習需求，會由新竹縣教網中心備妥平板電腦，提供學生線上學習，學校也同步提供學習資源、學習內容規劃，並由教師以線上方式和學生溝通，給予學生考前心理支持。
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