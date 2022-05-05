國中會考衝刺／社會全面素養化！時事成命題重點 掌握2關鍵輕鬆解題

近20萬人報考的國中教育會考5月21日至22日舉行。聯合新聞網今天起推出會考衝刺系列報導，2日至4日為國文、英文、數學科；5日至6日為社會、自然科，本報採訪國中老師以及補教老師，指點考生最新命題趨勢、必考重點及答題訣竅，協助考生事半功倍拿高分。

今年是新課綱首屆國中會考，距離大考剩不到一個月，社會科補教老師分析，今年素養題將全面落在各科考試之中，不僅題幹敘述變長，命題變廣變深，時事相關的內容，會成為命題重點，舉凡食衣住行育樂等相關內容，也有機會成為本次會考的題型。

儘管難度是中間偏易，補教老師建議，對於語文能力解讀稍弱的同學，恐怕要花更多時間、更多專注力，才能精準解讀題意，因此，建議各位同學大量練習題幹稍長的題型或題組，同時於冗長的題幹敘述中找出關鍵字，這樣就能立於不敗之地。

●歷史科古今連結對照 中國史、世界史更「略古詳今」

社會科補教名師陳啟鵬表示，受到新課綱素養題的影響，歷史科將會略古詳今，而古史則又偏重能與近代史能比較或連結的內容，因此，在準備方向上，可以偏重綜合歸納的跨時代題型。

陳啟鵬也提到，很多人都以為歷史科除了影劇內容之外無法生活化，但其實生活許多面向都需要基本歷史素養，像是各種展覽、文物特展、民俗活動、考古發現等，又像是因俄烏戰爭爆出起源爭議的「羅宋湯」，同樣也需要歷史解讀。

陳啟鵬建議，考生可羅列這半年的新聞大事，凡是涉及歷史淵源或重大歷史事件的內容，都多加留意，便可更加貼近命題老師的出題方向。

補教老師馮敬之則表示，今年原住民考題的比重一定會增加，學生一定要記得相關事件，比如荷蘭人如何對待原住民，鄭成功、清領時期等，不可大意。

馮敬之也提到，今年今年台灣史考題不會減少，約5至6題；反倒中國史會減少，絕對是略古詳今，而新課綱喜歡講跟「外患」的關係，從秦漢、隋唐、明清都會考；世界史也是略古詳今，但宗教是一大考點，地理大發現也非常重要。

●地理科深化基本觀念 更加偏重生活應用

陳啟鵬表示，108年課綱中，地理科的變動最少，除了中國和外國區域地理有比較大的刪減之外，其餘大多只做小幅修改而已，因此基本觀念的建立，仍是準備地理科的不二法門。

陳啟鵬也說，不少人禍與天災息息相關，這類攸關禍患的地理觀念，有可能會大量出現在考題之中。好比前陣子頻傳的山難，就有可能成考題，來考同學地形、等高線、方位、河流流向等資訊的判讀，建議考生不妨找找坊間的參考書，專找偏重生活應用方面的題型來練習，將會加強同學對地理應用生活的靈敏度。

馮敬之則分析，新課綱地理一、二冊變動不大，比例尺、方向標、時差、經緯度都是可能會出現的題目；但很明顯，中國地理少太多，考點會少很多，過去五到六題，今年可能四題就了不起。

若以中國地理考題為例，馮敬之認為，中國地理的企業地形會比較少，但可能會考出經濟題，因為在教台灣地理時，特別點出台灣的最大出口、進口國都是中國，尤其美中貿易剛結束沒多久。

●公民科反映時代脈動、重人權 疫情之下面面觀

新課綱的公民科，將專有名詞及原理原則大量精簡，就連供需原則這類往年必考的「計算題」幾乎都刪去，以更生活化的案例呈現出來。

陳啟鵬表示，公民將反映時代脈動，但要更關注輿論或生活話題，像是這一年，無論政治、經濟、社會，都繞著疫情跑，違反帶口罩的相關社會案件及法律糾紛也不時出現；俄烏戰爭的出現，讓疫情之下的反全球化更加雪上加霜。

陳啟鵬建議，考生可以羅列近一年重要事件與各階層關注話題，將課本提到的相關內容作連結，並對其中用上的觀念徹底解析，就能掌握哪些觀念會成為命題重點。

馮敬之也說，今年人權會考很多，另外性平三法也會考，還有原住民權利運動，以及傳統社會福利政策，幾乎也是每年必考。他也特別提醒要留意媒體識讀的章節，由於過去放第六冊，現在放在第二冊，比重變得很重要。

除了這類較為新穎的考題，馮敬之提醒政治、法律、經濟，就是傳統大考題，但新課綱刪掉了政府的收入與支出，這部分就完全不會出題，另也刪除供需法則、比較利益，以及經濟循環簡圖，這個都不會考，預估今年公民科應該會相對簡單。

而在整體社會科時事題部分，馮敬之認為，好比俄烏戰爭，因為太時事了反而不會出現。新冠肺炎已經兩年了，反而可以考，甚至以跟地理歷史合併考，如歷史可以跟瘟疫管理；地理可以考傳播路線；公民可以考法律與對人民的管理。