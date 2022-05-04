會考自然／108課綱第一試「這些考題」回來了！3大科目搶分關鍵報你知

◆生物◆

一 、出題趨勢

剖析歷年會考生物試題，雖然沒有刁鑽的難題，但如果沒有辦法掌握題意，反而會是容易失分的關鍵，同學答題時要千萬要多注意。而因應108課綱的素養導向，除了考學科基本課本內容的題目以外，會有相當數量的素養題型，搭配日常生活經驗、實驗操作及學術探究一起出現。力宇教育的李鴻老師提醒同學，作答時一定要仔細閱讀完題目，再找出題目要問的keyword，配合課本學過的知識，就能順利作答得分！

譬如影片中介紹的110會考考題，題目雖然做了多樣實驗處理，但考題只考氣孔分布與蒸散作用的關係，搭配圖表，就能快速刪除不必要的選項，選出正確解答。

二、會考考點整理

108課綱新加入生物的課程，只有人體的防禦，所以原有的章節觀念還是會出現。因此複習時仍要全面兼顧，下列由李鴻老師整理各章考點的重點提示，幫大家搶攻分數：

★更多關於章節考點的詳細介紹，都在影片之中。快點開影片，跟著李鴻老師一起重點回顧吧！

◆理化◆

一、出題趨勢

1. 綜觀103 ~109年會考中，每屆會考53~54題(理化約27題)，圖表題至少35題(理化至少19題)。而在110年的會考中理化已達30題，佔會考總題數的一半以上，和往年相比，理化題目有變多的趨勢，但是否會成為未來出題的趨勢，還需要觀察111年會考的題目分布。

2. 磁學前兩年因疫情被刪減，今年它回來了！睽違兩年再度列入考試範圍中，所以考出來的機率不低，千萬要把握。

3. 分析103到110年的出題分布，「物質與世界」、「力與運動」仍是大宗，平均出題數達12~13題，是考題熱門的出題方向。

★103 ~110年會考總題數分布

二、會考題型分析

力宇教育的天豪老師分析109與110會考題目，整理出以下4種出題方向，同學複習時可以多多留意：

1. 生活題型

配合生活情境，用題目訊息結合課本知識，靈活判斷答案。

如：【109會考，第9題】羽毛球 vs. 【110會考，第16題】歹徒劫車

2. 邏輯式考題

不須計算，而是利用分析與判斷找出答案。

如：【109會考，第32題】三種離子的判斷 vs. 【110會考，第26題】原子序的判斷

3. 跨章節整合或跨科整合的題型

需要熟悉多章節的課程才能判斷答案。

如：【109會考，第11題】氣體的製備+天平的使用+反應速率vs. 【110會考，第13題】原子不滅定律+化學式

4. 實驗題

因應新課綱探究與實作，結合實驗課程，用情境題考驗對實驗的熟悉度。

如：【110會考，第22題】透過實驗探討蘿蔔接觸面積對實驗中的影響

★想知道題目內容的詳細分析嗎？快來影片中跟著天豪老師一起解析題目吧！

一、出題趨勢

根據心測中心公告111年起會考自然科題數變為45~55題，而111年國中教育會考自然科參考試題本的題數為52題，今年題數不一定是往常的54題，同學要有心理準備。地球科學在先前自然總課程裡的佔比如下：

雖然地科在課程佔比裡只佔15%，但考出來的機率卻是23~25%，可說是自然裡投資報酬率最高的科目！力宇教育的張羽老師貼心叮嚀， 在這最後的關鍵時刻，務必將時間放在地科的加強上。

二、跨領域命題

自然科學是十分適合跨領域命題的科目，張羽老師為同學整理出適合跨科統整的單元如下：

如：水與陸地和生態系有關，而水的特性也高度影響著生態系，所以出題時可能會混和三種領域命題，同學也可以多加思考並交叉比對。

二、會考題型分析與準備重點

1. 題意理解，標出題目關鍵字

新課綱強調情境化考題，這種考題重在理解，找出關鍵字是第一要務。找出關鍵字後加以標註，並順著線索整理做出邏輯推論，就能輕鬆解題。

2. 圖表判讀，熟悉圖表並嘗試繪製

熟讀課本講義中的圖表，理解圖表是如何濃縮文字、正確傳達資訊。考前可以試著整理圖表，將課本文字以圖表方式呈現，更能將知識真正的消化並吸收。

3. 考古題練習，鑑往知來

練習考古題是投資報酬最高的練習方式。雖然今年是新課綱，但過去幾年的會考早已將命題方向對標新課綱的精神和命題方式，最後時刻，請把握時間熟讀考古題中的每一個選項，相同的概念會在歷屆試題中反覆出現。

但要注意新課綱的範圍稍有不同，如：聖嬰現象和臭氧洞已移至高中、月相考題也不涉及升落時間及方位。

★108課綱強調情境化考題、題意理解。想知道夠多解題技巧嗎？快來影片中跟著力宇教育的張羽老師，一起為考試衝刺！

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