會考英文／英語會考最後衝刺 文法必考點、閱讀素養策略一次看

111年5月會考季又到了，會考生們都準備好了嗎？對於最後這個月的衝刺，力宇教育線上學習平台英語科 Yvonne老師分別針對《文法》、《單字/英聽》、《素養題組》來說明考試重點。另外針對聽力練習，力宇教育Ai學霸也提供線上聽力練習平台(課程請點此)，透過三大題型約60回的聽力測驗練習，來養成英語耳，讓國中會考聽力測驗，不再迷茫！

今年為108課綱首次會考，Yvonne老師特別提到，過去必考的過去完成式，已移至高中課程，因此第五冊相對重要，如：「被動語態」、「現在完成式」、「名詞子句」、「關係子句」，以及第四冊的「特殊動詞」、「形容詞及副詞的三級」和「代名詞」，和綜合的「時態觀念」，都是歷屆的熱門考點。此外在「2000單」的運用及「一字多義」也需特別注意，尚未背熟的單字，都需要再反覆複習。

提升閱讀素養與策略，達到會考A++

108課綱強調的閱讀素養及文章理解能力，英語也被視為學習不同領域知識的有利工具。因此題組的出題方向愈發生活化、功能化，舉凡圖表、時刻表、路線圖到餐廳訂位、超市集點等都是會考素養題趨勢，來測驗學生能否跨領域活用英文。

此外，長篇閱讀測驗也是近幾年常考題組題，主要考的是閱讀策略，測驗學生是否理解文章主旨、重要細節、表達意涵，或是根據上下文來推測陌生單詞的意義，這些都是需要注意的考題重點。而這些內容，Yvonne老師在力宇教育Ai學霸國中英語總複習課程(請點此)中都做了詳細的介紹。

會考完並不表示人生中的大考結束，後方還有更大場的考試等著呢！建議會考生在片段休息之後，趕緊加入小高一生行列囉！在國中階段我們使用英語常用2000單來準備會考，Ai學霸也為高中生提供了「英語高頻單字2001~4500」的線上課程(請點此)，單字以大考出現頻率來編排，搭配影音文字來全面記憶，再透過上萬題的Ai字彙檢測，把高中英文單字基礎打好，再學習高中文法會更輕鬆喔！

Ai學霸國高中英語文課程如下：

國中英語7-9年級進度課程/國中英語總複習/國中會考英聽-英語耳養成計畫/英語常用2000單/高中英文進度課程/英語高頻單字2001~4500

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